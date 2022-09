Maipú y una derrota que complica su clasificación

El Cruzado cayó de local ante Alvarado de Mar del Plata y ya no dependerá de si mismo ingresar al Reducido por el segundo ascenso a Primera .

Tanto Maipú como Alvarado jugaban de igual a igual y generaron situaciones de gol hasta que llegó el cabezazo de Pons que puso arriba en el marcador a los marplatenses. El golpe lo sintió el local y no pudo acomodarse en el partido hasta el pitazo del arbitro para marcar el final del primer tiempo.

Con todo el segundo tiempo por jugarse y acicateado por sus parciales se esperaba el empate maipucino que no llegó una por la buena actuación del arquero de Alvarado y otra porque tampoco acertaron sus atacantes, aunque tambien es cierto decir que no fueron tantas las jugadas a favor en cuanto a situaciones nítidas de gol.

Maipú volverá a jugar el próximo domingo a las 18.30 visitando a Almagro en José Ingenerios.

Posiciones: Belgrano 67, Instituto 59, Gimnasia de Mendoza 57, San Martin de Tucumán 56, All Boys 54, Chaco For Ever 51, Defensores de Belgrano y Estudiantes de Buenos Aires 50, Estudiantes de Rio Cuarto 49, San Martin de San Juan 48, Independiente Rivadavia y Almagro 47, Riestra 46 (hasta acá los clasificados al Reducido)

Sintesis:

Deportivo Maipú: 0

Gonzalo Rehak; Santiago Moyano, Lucas Faggioli, Felipe Coronel y Guillermo Ferracuti; Marcelo Eggel, Fausto Montero, Leonel Pierce y Álvaro Veliez; Santiago González y Damián De Hoyos. DT: Juan Manuel Sara./ Cambios: Agustín Manzur y Luciano Herrera por Moyano y Pierce, Matías Persia por Ferracut, Luciano Vera y Luciano Ortega por Veliez y Montero.

Alvarado: 1

Pedro Fernández; Brian Mieres, Francisco Mattia, Alan Robledo y Nicolás Ihitz; Matías Rodríguez, Ariel Cháves, Franco Malagueño y Nazareno Solís; Jorge Luis Ramos y Facundo Pons. DT: Rubén Forestello./ Cambios: Agustín Irazoque por Ramos Sánchez, Victorio Ramis x Pons, Marcos Astina por Rodríguez, Nahuel Menéndez por Ihitz.

Gol: PT: 35: Pons (A).

Árbitro: César Ceballo.

Estadio: Omar Higinio Sperdutti

Prensa club Deportivo Maipú