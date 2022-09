Dura carrera para Maxi Martinez en el Galvez

El piloto de Vista Flores concluyó la final de la Clase 2 del Turismo Pista, pero sufrió con el rendimiento de su VW Up. en el autódromo Oscar y Juan Gálvez,

El autódromo de Buenos Aires fue el escenario de la octava fecha de la temporada del Turismo Pista. Y en la Clase 2 se presentó el mendocino Maximiliano Martínez.

El piloto de Vista Flores tuvo un domingo difícil con su VW UP, el cual tiene la atención del equipo de Nico Magadán y la motorización desde esta fecha de Enrique Bustos.

En la gran final, Maxi no pudo hacer demasiado para avanzar ya que el rendimiento del chasis no fue el esperado. De esa manera, el mendocino se las arregló para completar la competencia y terminar así en la posición 29, incluso largando desde boxes al ser uno de los dos suplentes.

“La ausencia durante tanto tiempo en la categoría indudablemente se paga de alguna manera y para colmo corrimos en un circuito donde la mayoría de los que corren en la categoría lo conocen de memoria. Pero además no tuvimos un auto competitivo y eso indudablemente no nos permitió estar más adelante. Me quedo con haber terminado la carrera y seguiremos trabajando para la próxima fecha”, comentó Maxi.

La próxima presentación de Martínez en esta categoría será el 30 de octubre, cuando se dispute la novena fecha en Concepción del Uruguay.