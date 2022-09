Acuerdo en el PD Mendocino: "Un acuerdo de cara al futuro"

Este acuerdo fortalece la unidad de propósitos de nuestra agrupación y evita un enfrentamiento que, en los momentos difíciles que se viven, puede parecer un ejercicio de frivolidad alejado de las necesidades de la gente.

La Junta Central de Gobierno será presidida por Armando Magistretti de Libertad Demócrata. Las vice-presidencias recaerán en Hugo Domínguez (Libertad Demócrata) y Andrea Pérez Bernal (Consenso Territorial). El setenta por ciento (70 %) de sus demás integrantes pertenecen a Libertad Demócrata y el resto a Consenso Territorial. Esta última línea designará al presidente de la Convención partidaria.

Solo subsistió la posibilidad de internas por falta de entendimiento en los Departamentos de Capital y Rivadavia. Cabe aclarar que nuestra Junta Central de Gobierno estableció oportunamente, por el voto positivo de 55 de sus integrantes contra el negativo de 5, un aporte que debían abonar las listas en pugna con el objeto de afrontar los costos que demanda la elección (apertura y desinfección de escuelas y seguridad, fundamentalmente), pero también para demostrar la seriedad de la presentación de la respectiva lista (ha sucedido en otras ocasiones que se organizó todo el comicio, se abrieron las escuelas, pusieron sus autoridades, se montó el sistema de seguridad, pero una de las listas no presentó siquiera fiscales).

La líneas dirigidas en Capital por el diputado Guillermo Mosso (electo por un partido que no es el nuestro) y en Rivadavia, por Silvana Francese, la Secretaria de Gobierno de la Municipalidad, y Emiliano Gentile, también funcionario de alto rango de la misma, no abonaron el arancel ($ 100.000). Cabe aclarar que la Justicia Electoral rechazó la apelación que esas listas presentaron contra el mismo.



En consecuencia, la Comisión Electoral de nuestro partido, con el voto de sus cinco integrantes –incluido quien representó al mismo movimiento de Capital y Rivadavia que no abonaron el aporte- dispuso dar por decaído el derecho a esas líneas de participar en las internas, conforme lo resuelto por la Junta Central de Gobierno.

Roberto Ajo

Presidente del Partido Demócrata de Mendoza