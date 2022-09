El Lobo clasificado al Reducido y a la Copa Argentina

Belgrano ya es el campeón y ascendió a Primera División. Caso cerrado. El "premio" que ahora se busca entre los clasificados es terminar segundo o tercero, por el momento Instituto de Córdoba se apodera del segundo lugar con 65 puntos y San Martín de Tucumán el tercer puesto con 62. Ahi aparece Gimnasia y Esgrima de Mendoza con 61 puntos y 4 de diferencia a quien le sigue en la tabla All Boys que tiene 57, luego aparecen Estudiantes de Rio Cuarto, Estudiantes de Buenos Aires y Almagro todos con 54, Independiente Rivadavia suma 53, Chaco For Ever 52, Defensores de Belgrano 51, Riestra 49 y Depotivo Moròn 48 los clasificados al Reducido.

Dos cuyanos estan quedando afuera de los clasificados, San Martin de San Juan con 48 (con chances) y Deportivo Maipù ya sin posibilidades 45. Hay otro objetivo.... los primeros 15 de la tabla jugaràn la pròxima ediciòn de la Copa Argentina, Gimnasia 4to e Independiente 9no, San Martin de San Juan 14to están clasificando, pero no Maipù que está en el puesto 16 a dos puntos de Chacarita el último clasificado pero al Botellero le queda un solo partido porque le falta cumplir con la fecha libre.

Hablando del partido en Tandil se vieron las diferencias entre un equipo que lucha en los primeros puestos y otro que practicamente está condenado al descenso, los mendocinos pudieron haberse puesto en ventaja antes, pero el arbitro del encuentro ignoró una clara falta a su favor, en el segundo tiempo llegó el primer gol y cuando el partido se morìa el definitivo 2 a 0.

En la pròxima fecha Gimnasia y Esgrima jugará de local ante Estudiantes de Buenos Aires.

Sintesis:

Santamarina de Tandil: 0

Juan Pablo Mazza; Lucas Vallejo, Mateo Palmieri, Agustín Osinaga, Agustín Jara; Tomás Pérez Serra; Santiago Sayago, Matías Alustiza, Alexis Vega; Alejandro Gagliardi y Alan Bonansea. DT: Jorge Sotelo. / Cambios: Guillermo Villalba por Bonansea y Facundo Leiva por Vega, Martín Michel por Palmieri, Agustín Sansoni por Pèrez Serra y Braian Maidana por Sayago.

Gimnasia y Esgrima: 2

Tomás Giménez; Lucas Arce, Diego Mondino, Franco Meritello, Iván Gauna; Leandro Ciccolini, Matías Villarreal, Bruno Liuzzi y Mariano Barbieri; Santiago Solari y Mario Galeano. DT: Luca Marcogiuseppe./ Cambios: Joan Juncos por Arce y Tomás López por Gauna, Ignacio Morales por Barbieri y Nicolás Romano por Solari, Joaquín Varela por Ciccolini.

Goles: ST: 22: Solari (GyE) y 45: Juncos (GyE).

Árbitro: Ramiro López.

Estadio: Municipal General San Martín, de Tandil.

Prensa Gimnasia y Esgrima de Mendoza