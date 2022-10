Se reunió el Comité Ejecutivo del Consejo Tributario Mendoza

El encuentro contó con la presencia de titulares y funcionarios de Hacienda y Finanzas de la Provincia, ATM, Consejo Tributario y dependencias municipales vinculadas.

La reconocida Reserva Natural Villavicencio, ubicada en el departamento de Las Heras, fue el punto de encuentro para la tercera reunión anual del Comité Ejecutivo del Consejo Tributario Mendoza, de la que participaron el ministro de Hacienda y Finanzas de la Provincia, Víctor Fayad; el intendente de Las Heras, Daniel Orozco; el director General de Rentas, Administración Tributaria Mendoza (ATM), Nicolás Chaves; el coordinador del Consejo Tributario, Leonardo Samuell; funcionarios de las Municipalidades de Las Heras y de la Ciudad de Mendoza y miembros del Consejo Tributario.

El Consejo Tributario Mendoza fue creado en 2007 por la Ley 7658 y está integrado por el Ministerio de Hacienda y Finanzas, la Administración Tributaria Mendoza (ATM), áreas de Hacienda de los municipios y las comisiones de Hacienda y Presupuesto de las cámaras de Senadores y de Diputados de la Legislatura provincial.

La apertura de la jornada realizada en Las Heras, estuvo a cargo de Nicolás Chaves, director General de Rentas, ATM y Leonardo Saumell, coordinador del Consejo Tributario.

Los primeros en exponer sus casos fueron funcionarios de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza quienes presentaron la adopción del Código Tributario Municipal Armonizado, a cargo de Patricia Sánchez, subsecretaria de Hacienda de la comuna y Roberto Galofre, director General de Rentas.

Al respecto, Carlos Nofal, secretario de Hacienda de Las Heras, otra de las Comunas que está trabajando para adoptar dicho código, aclaró: “El código armonizado se trabajó durante todo el año 2021, entre los dieciocho departamentos de la provincia, en conjunto con la Dirección General de Rentas. Cada uno se puso de acuerdo, realizó su aporte desde el área legal fundamentalmente -ya que estamos hablando de una norma- y en ese código que todos aportaron, fue lo que se terminó de sancionar como ley, a la cual en base a la autonomía municipal por más que todos los municipios participaron en su confección, todavía tienen el derecho de aceptarlo o no; pero la idea es tratar de simplificarle a la gente todo, y que los artículos y títulos de las ordenanzas se refieran -en todos los Municipios- a lo mismo”.

Las ponencias continuaron de la mano de Jimena Luzuriaga, directora general de Catastro de Mendoza, quien expuso sobre el “Relevamiento rural catastral”, desarrollado recientemente a través del cual se logró generar una base catastral parcelaria rural, con 92.280 fotos de los cuatro oasis de la provincia, georeferenciados, obteniendo datos de la matriz productiva y con acceso para todos los departamentos.

Luego de una pausa la jornada continuó con las ponencias de la Municipalidad de Las Heras a cargo de Carlos Nofal, secretario de Hacienda de Las Heras; Carlos Magallanes, director de Rentas; Wanda Kalyciñski, coordinadora de Apremios, y Ricardo Delugan, subsecretario de Obras Privadas y Ambiente, quienes fueron detallando la Gestión Tributaria Municipal 2015-2022 en el departamento, así como las herramientas desarrolladas para lograr la digitalización de material y un mayor ordenamiento territorial a través del Sistema de Información Geográfico Municipal.

“Las Heras ha presentado hoy su experiencia en lo que es un caso típico, porque viene de una historia de incumplimiento fiscal, en la cual el vecino estaba acostumbrado a no pagar, recibía las boletas y decía: total si no lo pago no pasa nada. Y realmente el municipio tenía que manejarse con los pocos recursos que recibía de la coparticipación, sin tener su autonomía municipal, que es su propio recurso el que realmente puede manejar y tiene más valor. Entonces a través de una serie de pasos y de un plan bien diagramado, basándose fundamentalmente en ‘ponernos en los zapatos del vecino’, cuál es el problema que tiene para no ponerse al día y ayudarlo. A través de eso hemos conseguido avanzar mucho y tener un recurso municipal que está por encima de la media de la provincia” comentó Nofal, secretario de Hacienda de Las Heras.

Otra de las instancias más destacadas de la reunión, la desarrolló el ministro de Hacienda y Finanzas de Mendoza, Víctor Fayad, respecto a Ley Impositiva 2023, impuestos patrimoniales y regímenes promocionales, además del financiamiento educativo.

Respecto al encuentro y los temas tratados, el funcionario realizó un balance y afirmó: “Este es un ámbito de inteligencia colectiva, en el cual tanto la provincia como los municipios, muestran distintas experiencias que apuntan a mantener una estructura tributaria, tratar de ampliar la base, tratar de mejorar la autonomía de los municipios en materia de recaudación. Además poner a disposición de los municipios, todos los sistemas que enseña el fisco provincial. Hoy hubo dos puntos importantes que se presentaron, uno lo expuso el Secretario de Hacienda del municipio de Las Heras, en el cual mostró el resultado de distintas políticas que implementó el municipio, habiendo podido más que duplicar la recaudación propia, que es a lo que aspiramos que todos los Municipios puedan lograr, generar recursos propios, generar correspondencia fiscal con sus contribuyentes; y en segundo lugar, se presentó una herramienta provincial, que es el Catastro Rural, por primera vez en la historia la provincia se ha logrado barrer toda la superficie rural y se ha puesto a disposición de los municipios todas las parcelas para que ellos también comiencen a tomar medidas de políticas tributarias al respecto” resumió Fayad.

El cierre de la reunión del Comité Ejecutivo del Consejo Tributario Mendoza estuvo a cargo del intendente de Las Heras, Daniel Orozco quien destacó la importancia de este tipo de encuentros en donde se comparten y unifican conocimientos. “Tenemos este ámbito que nos da a los municipios herramientas para unificar criterios, herramientas para trabajar desde lo público y lo privado, que los contribuyentes tengan claro sus deberes y derechos. Logramos una mejor recaudación pero también mejor servicio para los contribuyentes. Estamos tratando de que todos los municipios manejemos la misma información, tengamos el mismo código, accedamos a las mismas herramientas y al intercambio de información” sintetizó.

Cabe destacar que el Consejo Tributario Mendoza tiene como objetivos, desde su creación: el posibilitar la homogeneización de la información de los contribuyentes de las administraciones tributarias provincial y municipal; promover el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales; combatir la evasión y toda otra forma de incumplimiento; así como promover la colaboración mutua, el intercambio de tecnologías, programas y experiencias, puntos alcanzados durante la jornada desarrollada en Las Heras.

Fotos: Prensa Municipalidad de Las Heras



