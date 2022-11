Fiesta de la Cerveza: grilla confirmada y grandes artistas

En una 15ª edición cargada de música de artistas nacionales, internacionales y mendocinos, se confirmó la grilla de artistas de la Fiesta Provincial de la Cerveza 2022.

Nicki Nicole, Ciro y No Te Va Gustar serán los encargados de cerrar las noches del viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de diciembre en el parque San Vicente, de Godoy Cruz.



También se subirán al escenario de la fiesta más grande del Oeste argentino los clásicos Karamelo Santo, de tierras cuyanas; y Conociendo Rusia, una de las revelaciones de la música latinoamericana de los últimos años.

Mientras que 15 bandas de la provincia fueron elegidas por un jurado especializado entre 314 que se presentaron en un nuevo capítulo del concurso que se realiza desde hace 7 años y que busca potenciar los talentos locales.



De esta forma, la joven Nicki Nicole, tendrá su debut el viernes 9 en las tablas de uno de los eventos culturales más importantes de Mendoza, donde desplegará un show a todas luces con el sello de la música urbana.

Además, Ciro y los Persas se presentará el sábado 10 por tercera vez y, luego de sus recitales en 2015 y 2019, estará acompañado por la Orquesta Filarmónica de Mendoza en un espectáculo que promete emoción y rock.

Al ex líder de los Piojos lo precederá Karamelo Santo, una banda más que conocida de estas latitudes que fusiona rock, reggae, cumbia y punk.



El domingo 11, en la tercera y última jornada, será el turno de los uruguayos de NTVG, que tendrán su segundo toque en la celebración cervecera, después de haber estado en 2016, el último año que se realizó en el espacio verde Luis Menotti Pescarmona.



Ese día, Conociendo Rusia, uno de los grupos que más se ha consolidado en la industria nacional, también llegará por primera vez al escenario mayor de la Fiesta de la Cerveza.



Quiénes son las bandas mendocinas elegidas

Asimismo, fueron 15 las bandas mendocinas seleccionadas en el Concurso.

Cinco grupos por noche, de variados estilos y generaciones, completarán la grilla de este volumen 15.



Luego de una decisión unánime, el jurado integrado por músicos, gestores culturales y periodistas, eligió a los siguientes grupos:

VHS, La Blunty, La Lucía, Maurito And The Rufos, Alejo y Valentín, Agitados, Perro Cochino, Venus Miente, El Álamo, Chancho Va, Camila Coccia, Fantasmas Del Subsuelo, Lexy Frank, Toby Deltin y Batos.



Así es la grilla completa

Viernes 9

-VHS

-La Blunty

-La Lucía

-Maurito And the Rufos

-Alejo Y Valentín

-Nicki Nicole



Sábado 10

-Agitados

-Perro Cochino

-Venus Miente

-El Álamo

-Chancho Va

-Karamelo Santo

-Ciro y los Persas con la Orquesta Filarmónica de Mendoza



Domingo 11

-Camila Coccia

-Fantasmas Del Subsuelo

-Lexy Frank

-Toby Deltin

-Batos

-Conociendo Rusia

-NTVG