En los Juegos Evita San Luis obtuvo el sexto puesto

Este domingo por la mañana, las y los 722 deportistas llegaron a Terrazas del Portezuelo y fueron recibidos por sus orgullosas familias.

Culminaron los Juegos más federales del país y la costa atlántica le sentó mejor que nunca a San Luis, que finalizó en los primeros planos del deporte argentino, compitiendo a la par de provincias que tienen millones de habitantes.

En el último día, que abarcó sólo media jornada, nuestros atletas se colgaron más medallas para alcanzar el número final de 70 preseas: 28 de oro, 24 de plata y 18 de bronce.

Conforme a lo ocurrido hoy, la lucha olímpica regresará a San Luis con cinco medallas de la mano Galo Antista y Juan Diego Saile, que se quedaron con el oro; Aisha Ahumada ganó la medalla de plata, mientras que Abigail Miranda y Tiago Jofré conquistaron el bronce.

La pelota paleta de San Luis, motivada por ser sede del próximo Mundial Absoluto en 2026, se quedó con el bronce en dobles mixtos sub 14. El equipo lo conformaron Selene Salinas, Valentín Miranda y Jeremías Saromé.

El karate también tuvo una gran jornada, aportando cuatro preseas al medallero puntano: Santiago Quiroga conquistó la dorada en la categoría +70 kg, Joaquina Soria la medalla de plata en –54 kg; Paulina Mendoza, categoría +50 kg, se colgó la medalla de bronce y Bautista Ribes hizo lo propio, pero en Kumite -54 kg.

El judo consiguió dos preseas a través de Aldo Torres Brandani, que fue 2° en -44 kg, y Tiago Gatica, que terminó 3° en -58 kg.

Los deportes en conjunto también aportaron a la causa con el histórico torneo realizado por el futsal femenino sub 14, que se lleva de Mar del Plata la medalla plateada. En tanto, el fútbol mixto, también sub 14, consiguió el bronce. El fútbol 11 masculino sub 16 ganó su partido por el 3° puesto y se quedó con el bronce.

El equipo de tenis puntano, por su parte, conquistó la medalla plateada con Ada Sosa, Santiago Cabalié, Valentín Lagos y Rocío Gigena.

Otra disciplina que comienza a escribir sus primeras páginas de gloria es el bádminton, ya que la dupla de Naschel compuesta por Emanuel Pérez y Joaquín Pérez se consagró campeona tras vencer a Misiones en la final.

Las y los jóvenes deportistas ya se encuentran camino a San Luis, con las valijas llenas de medallas, experiencias, nuevos amigos y el orgullo de haber dejado todo por la camiseta de la provincia, conscientes de que ingresaron en la historia del deporte puntano.

A continuación, las 70 medallas ganadas por San Luis en los Juegos Evita:

Oro

Ismael Vázquez – scracth sub 16

Ismael Vázquez – vueltas puntuables sub 16

Ludmila Lobera, Sol Aman, Valentina Martínez y Sofía Porporatto – gimnasia artística

Valentín Sáenz, Nehuén Martín y Tomas Valladares Vallone – gimnasia artística

Facundo Lavandeira – ajedrez

Lara Díaz – 100 metros atletismo adaptado

Facundo Cavallaro – 25 metros libres natación adaptada

Luz Schiavo – 25 metros libres natación adaptada

Luz Schiavo – 50 metros libres natación adaptada

Jazmín Arce – lanzamiento de bala adaptado

Jazmín Arce – 80 metros atletismo adaptado

Julieta Jorge – 150 metros atletismo adaptado

Julieta Jorge – lanzamiento de bala adaptado

Mauro Juárez – lanzamiento de bala adaptado

Abraham Sánchez – 80 metros atletismo adaptado

Abraham Sánchez – lanzamiento de bala adaptado

Ángel Riveros – 100 metros libres atletismo adaptado

Luciano Becerra – 100 metros libres atletismo adaptado

Luciano Becerra – 100 metros para hipoacúsicos, atletismo adaptado

Martín Páez – 200 metros atletismo adaptado

Martín Páez – lanzamiento de bala adaptado

Ana Luz Garciarena Moll – lanzamiento de bala adaptado

Emanuel Mancuso – tenis de mesa adaptado (dobles)

Mateo Correa – bádminton

Galo Antista – lucha olímpica

Juego Diego Saile – lucha olímpica

Santiago Quiroga – karate (+70 kg)

Emanuel Pérez y Joaquín Pérez – bádminton (dobles)

Plata

Ismael Vázquez – 500 metros sub 16 (ciclismo)

Valentín Busso – scratch sub 14

Valentín Busso – vueltas puntuables sub 14

Tobías Morales – lanzamiento de bala

Gonzalo Garro – 80 metros natación adaptada

Facundo Cavallaro – 25 metros espalda natación adaptada

Leandro Gatti – 25 metros natación adaptada

Leandro Gatti – 50 metros natación adaptada

Mauro Juárez – 80 metros atletismo adaptado

Luciano Ojeda – 80 metros atletismo adaptado (visual B2)

Ángel Riveros – salto en largo adaptado

Ana Luz Garciarena Moll – 100 metros atletismo adaptado

Tamara Moreno – 100 metros atletismo adaptado

Martina Lara Navarro – 200 metros atletismo adaptado

Emanuel Mancuso – tenis de mesa adaptado (singles)

Vóley sentado

Lautaro Zalazar – levantamiento olímpico sub 15 (-81 kg)

Santiago Sambrano (dos) – patín carrera

Aisha Ahumada – lucha olímpica

Joaquina Soria – karate (-54 kg)

Aldo Torres Brandani – judo (-44 kg)

Futsal femenino sub 14

Ada Sosa, Santiago Cavalié, Valentín Lagos y Rocío Gigena – tenis

Bronce

Pía Claveles – 500 metros ciclismo sub 14

Valentín Busso – 500 metros ciclismo sub 14

Flor Bravo – 100 metros atletismo adaptado

Jeremías Arrieta – 100 metros atletismo adaptado

Luviano Ojeda Rosales – 100 metros atletismo adaptado

Valentín Pérez Lavigne – lanzamiento de bala adaptado

Valentín Pérez Lavigne – lanzamiento de bala F56

Emanuel Albornoz – levantamiento olímpico sub 15 (+89 kg)

Martina Escudero – levantamiento olímpico sub 15 (-59 kg)

Mario Palacio – boxeo sub 16 (- 57 kg)

Abigail Miranda – lucha olímpica

Tiago Jofré – lucha olímpica

Selene Salinas, Valentín Miranda y Jeremías Saromé – pelota paleta (dobles mixtos sub 14)

Paulina Mendoza – karate (+50 kg)

Bautista Ribes – karate (kumite –54 kg)

Tiago Gatica – judo (-58 kg)

Fútbol mixto sub 14

Fútbol 11 masculino sub 16

