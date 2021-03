San Juan: la intensa lluvia produjo derrumbes y familias evacuadas en Rivadavia

El alerta meteorológica que rige para Cuyo y está produciendo intensas lluvias afectó también a San Juan. El lunes se conoció que 12 familias de Rivadavia se quedaron sin vivienda, ya que se derrumbaron.

El intendente Fabián Martín contó que 115 personas fueron evacuadas de sus casas y trasladadas al club Del Bono. “Las zonas más afectadas fueron 12 asentamientos de La Bebida”, agregó el intendente.

“Esperamos que estas familias tengan casa en dos años más ya que se garantizaron a través de fondos nacionales”, agregó el funcionario. Respecto a los evacuados expresó que reciben todas las comidas y además, se realizan juegos para los niños y niñas que se encuentran en el lugar.

Actualmente, son 134 las personas que aún no pudieron regresar a sus hogares, según informó Francisco Suraci quien comanda la Dirección de Protección Civil. En Ullum son 24 las personas alojadas en el CIC departamental.



En tanto y lo que respecta al pronóstico para los próximos días en San Juan, siguen las lloviznas, temperatura de 12 grados y continuará la intestabilidad para lo que resta del miércoles y la madrugada del jueves. El Servicio Meteorológico Nacional anuncio lluvias para toda la noche, pero no intensas. Se prevé que la temperatura mañana no supere los 23° y el cielo se mantenga parcialmente nublado.

El Sol recién saldría el viernes aunque las chances de chaparrones seguirán vigentes al menos hasta el sábado. La temperatura sube a partir del domingo.