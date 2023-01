"Tiendas que enamoran", el libro de Juan Retali

En la entrevista, Retali cuenta los motivos que lo impulsaron para escribir sobre esta temática que lo apasiona. basado en su experiencia en el rubro y en las nuevas formas de comprar que adoptaron las personas en el último tiempo.



Retali de conocido análisis sobre las tendencias e innovaciones en materia de negocios, señala el momento que se está viviendo post pandemia en Argentina y en particular en la ciudad de Mendoza. Lo que impulsa a seguir conociendo el pensamiento de este joven dirigente.

"La historia es un poquito larga, pero intento resumirla: trabajo en comercio soy comerciante de toda la vida, mi abuelo era comerciante, mi mamá es comerciante, mi bisabuelo era comerciante y a mí por esas cosas de la vida esta profesión me apasionó y y le dí lo máximo posible y en un momento me di cuenta que en toda América Latina, no hay bibliografía sobre el tema, no hay teoría. Si vas a España, o a Estados Unidos, u otros países, podés conseguir material, pero de Latinoamerica no y me parecía que era un sector que está muy necesitado de información", comienza la nota Retali.

