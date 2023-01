Macarena Sans con el objetivo en los olímpicos París2024

Macarena Sans, ex-jugadora del Club Mendoza de Regatas, de 26 años, que se desempeña como central, tiene como objetivo principal para este 2023 ganar con la Selección Argentina el Panamericano de Handball Femenino, a disputarse del 20 de octubre al 5 de noviembre en Santiago de Chile, que otorga un cupo a los Juegos Olímpicos París 2024.

También tiene en mente, con La Garra, que dirige el técnico Eduardo Gallardo, donde comparte equipo con la sanrafaelina Ayelén García, el Mundial de Handball Femenino, a disputase simultáneamente en Suecia, Dinamarca y Noruega, del 30 de noviembre al 17 de diciembre. Con su equipo español, el Beti Onak, el principal objetivo es mantener la permanencia en la máxima categoría del handball de aquel país.

Panamericanos y Olímpicos 2024

Desde España, Macarena expresó: “No pude estar para las fiestas en Mendoza, ya que teníamos muy pocos días. Con la Selección Argentina, tenemos como objetivo principal los Juegos Panamericano de Santiago de Chile, que otorgan solo una plaza para América, y el oro para los Juegos Olímpicos 2024”.

“El segundo objetivo para el seleccionado es el Mundial –agregó–, que se juega en diciembre. Esos serían los dos torneos más importantes. Después, durante el año, están previstas giras y concentraciones para sumar rodaje que nos permita llegar de la mejor forma posible a las citas más importantes que tenemos este 2023”.

Con respecto a su club español, manifestó: “Esta temporada estamos jugando en la máxima categoría, que era el objetivo que yo venía a buscar el año anterior, cuando logramos el ascenso tan esperado. Por el momento estamos muy bien, es un salto muy grande de una categoría a la otra en cuanto al aspecto competitivo. La otra categoría era regional, por explicarlo de alguna manera, pero esta máxima categoría abarca toda España. Hay muchas cosas nuevas, cada 15 días viajamos a cualquier parte del país y nos estamos adaptando”.

En ese sentido, Macarena destacó: “Hemos logrado victorias importantes en la primera ronda, por lo cual estamos haciendo un buen inicio de la temporada. Ahora tenemos que apretar en la segunda vuelta, para lograr el objetivo principal del club, que es mantener la categoría”.

Indicó finalmente: “Este año, el objetivo es asegurar la permanencia. En esta Liga se juega primero la fase regular, que son partidos ida y vuelta con los 12 equipos participantes. De ese total, quedan 8 que juegan los play off y los cuatro últimos disputan el play down, a través de un cuadrangular, donde descienden los dos últimos. El principal objetivo es quedar fuera de ese play down y poder disputar los play off”.