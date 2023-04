Pandolfino sacó adelante una fecha difícil en Brasil

Se disputó la segunda etapa del Superbike de Brasil y en esta oportunidad el mendocino Franco Pandolfino terminó ubicado en el quinto escalafón de la categoría Supersport 600 Pro Evo. La prueba se llevó a cabo en el circuito internacional de Interlagos.

En las difíciles está el verdadero crecimiento. Así fue el fin de semana del piloto lasherino, que pasó por todos los escollos posibles y aún así se metió en el top 5 de la competencia, luego de pinchar feo en los entrenamientos y tener que cambiar la moto para afrontar las finales. Así y todo salió a conquistar un buen resultado y lo logró.

Una vez terminada la carrera, el hombre del Luvizzoto Racing Team expresó: “Una caída en los entrenamientos me imposibilitó correr con mi moto, tuve que hacerlo con una de reserva del equipo, mucha lluvia durante la clasificación y después la carrera fue en seco. Esa situación nos obligó a cambiar todo el set up a último momento”, empezó

Siguiendo con el tema, Pandolfino indicó: “En la carrera cometí un error al reducir la marcha y me salí de pista perdiendo muchas posiciones, que después me costó mucho remontar. Es duro después de tanto esfuerzo este tipo de situaciones, pero me bajé de la moto contento por haber terminado sumar puntos y feliz de estar volviendo a casa sano”, dijo.

Por último, el mendocino se esperanzó: “Ya con objetivos claros para la próxima carrera y ahora tengo sólo el foco en lo que tenemos que hacer junto al equipo. Quiero agradecerles a todos por el apoyo, por acompañar y la buena onda de siempre”, cerró.

Vale recordar, que el próximo desafío para Franco Pandolfino en el Suoerbike de Brasil será el 7 de mayo en Interlagos nuevamente.