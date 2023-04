Con uno menos y de visitante vale el empate leproso

Independiente Rivadavia empató frente a Brown de Adrogué sin goles, no fue la mejor versión de los Azules, pero sumó un importante punto afuera.

Sumar es importante y más aún si ese punto se consigue de local, a lo que habría que sumarle que despues de una derrota, aunque fuera por otro torneo (Belgrano por Copa Argentina en La Rioja), lo mejor que le podía pasar a Independiente Rivadavia en que su excusión -de La Rioja viajaron directamente a Buenos Aires para enfrentar a Brown de Adrogué- no fuera con una nueva derrota.

No fue lo mejor de los Azules en el torneo, no anduve bien el paraguayo Arce quien debió ser sustituido y desde el banco de suplentes no llegaron las respuestas como para torcer la historia.

Brown hizo lo suyo, tres claras situaciones de gol que no pudieron cristalizar sus delanteros y de a poco medio como que comenzaron a encariñarse con el empate. Más aún el conjunto mendocino al sufrir la baja de Aguado expulsado en los últimos minutos.

independiente

Berti sigue invicto desde su llegada, salvo la derrota en La Rioja ante Belgrano por la Copa Argentina. El próximo juego de la Lepra mendocina será ante Estudiantes de Buenos Aires el sábado 6 de mayo a las 19. . Los del Parque suman 19 unidades y están a cuatro del líder de la Zona B, Chacarita Juniors, uno de los grandes candidatos al ascenso.

Síntesis:

Brown de Adrogué: 0

Horacio Ramírez; Mauricio Rosales, Ariel Kippes, Tomás López, Rodrigo Sayavedra; Lautaro Lovazzano, Luis Jerez Silva, Lautaro Belleggia, Franco Perinciolo; Agustín Lavezzi y Kevin Gissi. DT: Pablo Vicó./ Cambios: Iván Sandoval x Gissi, Agustín Lavezzi x Vidal, Ayrton Sánchez x Belleggia, Nicolás Da Campo x Lovazzano, Brandon Obregón x Perinciolo.

Independiente Rivadavia: 0

Maximiliano Gagliardo; Luciano Abecasis, Francisco Petrasso, Mauro Maidana y Juan Elordi; Ezequiel Ham, Franco Romero, Diego Tonetto y Alejo Distaulo; Matías Reali y Alex Arce. DT: Alfredo Berti./ Cambios: Alejo Distaulo x Reali, Maximiliano González x Ham, Alex Aguado x Tonetto, Jeremías Perales x Ramis, Santiago Flores x Arce.

Árbitro: Pablo Dóvalo.

Estadio: Lorenzo Arandilla