Jornada de sóftbol con final en Infantiles

Este sábado (el domingo no hay ninguna actividad deportiva por las elecciones en la provincia de Mendoza) se jugará la sexta fecha del Torneo Apertura.

El campeonato de softbol Apertura 2023, presenta a la 6º jornada a disputarse el sábado 10 de junio en el Estadio Provincial, en la categoría Infantil se viene la final del campeonato, entre Banco Mendoza, que espera al ganador del playoff entre el equipo de Lujan vs UNCuyo. La final Infantil dará comienzo a las 15:30 hs.

Esta 6º jornada comenzará en el diamante del Estadio Provincial desde las 10 hs en Cadetes la Selección Infantil enfrentará a UNCuyo, a las 12 hs. en Infantiles los playoff entre Luján vs UNCuyo por el pase a la final, y a las 13:30 hs la chicas de primera jugarán entre Banco Mendoza vs. UNCuyo.



Los resultados de la fecha anterior fueron los siguientes, en primera femenino la capitalinas ganaron ajustadamente por 6-5 carreras al Club UNCuyo, en el cierre del partido donde las universitarias tenían el cierre del período en sus bates, la posibilidad de un triunfo fue disuelta por un juego de doble matanza en la defensa de Capital, quedando la victoria en el gimnasio #1 de Capital.



En los varones de primera, se disputaron cuatro partidos el puntero el Club UNCuyo mantuvo el invicto al ganar por 9 a 3 carreras a los santos azules de Montserrat, los bancarios de Chacras en tres periodos derrotaron a las hormigas rojas de Montserrat por 13 a 3 carreras, jugado en el diamante universitario.



El Estadio Provincial fue el escenario de una doble jornada de Maipú Softbol con dos victorias, en primer lugar le ganó a Capital, un partido cerrado 5 a 5 hasta el 6º periodo, en el último ataque de los maipucinos sumaron 4 carreras pasando a ganarlo por 9 a 6 carreras, dónde Capital solo descontó con una carrera del corredor Orozco. El segundo partido fue ante Luján Softbol, llegando al 5º periodo empatados en cinco carreras, los maipucinos guardaron la pólvora para el final del partido, cerraron la victoria con 10 carreras más, para el resultado final Maipú 15 a 5 carreras de Luján Softbol.



POSICIONES APERTURA 2023



1º Masculino: 1º UNCUYO (5G-0P) 2º MAIPÚ (4G-1P) 3º CAPITAL (3G-2P) 4º BANCO MENDOZA (2G-2P) 5º MONTSERRAT ROJO (1G-3P) 6º MONTSERRAT AZUL (1G-3P) Y 7º LUJÁN (0G-5P)

1º Femenino: 1º BANCO MENDOZA (3G-0P) 2º CAPITAL (2G-2P) 3º UNCUYO (1G-2P)

