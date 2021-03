Rivadavia es de la A, Gutierrez ganó el clásico, Talleres lo dio vuelta y se suspendió por incidentes

Centro Deportivo Rivadavia coronó una excelente campaña en el partido final jugado en el Comunal goleó a Eva Perón 4 a 1 y en la próxima temporada jugará en Primera División.

El clásico departamental fue para Gutierrez que goleó a Deportivo Maipú 3 a 0 ante una multitud en su estadio, número que largamente superó lo reglamentario en cuanto a la asistencia de público.

Por incidentes cuando se llevaban ya disputados 7 minutos adicionales, el árbitro suspendió el partido que Andes Talleres (lo dio vuelta) le ganaba a Rodeo del Medio 2 a 1,

Habrá que esperar el fallo en Liga Mendocina de fútbol, pero hasta ahora la final de la Copa Guillermo Pereyra, la jugarán Gutierrez y Andes Talleres,en cancha del Celeste por haber terminado mejor clasificado.

Resumen:

Gutierrez 3 (Salinas 2, Tejerina) - Deportivo Maipu 0

Andes Talleres 2 (Baldacini 2) - Rodeo del Medio 1 (Valenti)

Escribe Jorge Vargas en JVC Sports: ........NO APRENDEMOS MAS!!!!...

-El partido entre Andes Talleres y Rodeo del Medio, termino o sabremos que determinacion se toma, con incidentes. Posterior al segundo gol tallarin se desato la batahola de los jugadores de Rodeo, en protestas con el arbitro, luego siguio entre jugadores y llego el corolario con un desman total de todos contra todos. Intervino la policia tirando gases, cuestion que llego hasta la platea local donde habian mujeres, niños y la prensa que sufrimos la incidencia de los gases. Habia demasiada gente y pocos barbijos, pero el tema es que se quejan los clubes necesitan fondos y el publico que quiere ir a la cancha y estan en su derecho, pero ocurren incidentes producidos por el mismo publico que va a las canchas. No es el unico incidente como lo ocurrido hoy en Andes Talleres en este torneo, la Liga toma determinaciones, castigan a los clubes y vuelven las quejas, pero... pero... se debe seguir jugando con publico, aunque sea acotado?.. Jugar a puertas Cerradas a Rajatabla? Llevar mas personal de custodia, policia o privados??.. Esto encarece los procedimientos.. Que se hace, por que esta claro que hay incidentes y todo por que NO APRENDEMOS MAS!!!

Primera B

Centro Deportivo Rivadavia 4 (Comeglio, Suárez, Simionatto, Agüero) - Eva Perón 1 (Sosa)