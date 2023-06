Con una victoria la Lepra ratificó su liderazgo

Independiente Rivadavia le ganó 1 a 0 a Chaco For Ever para conservar la punta, la fórmula marca Berti, asistencia de Reali y gol del paraguayo Arce.

Ascenso, Independiente 1- Chaco For Ever 0

Volvió a ganar Independiente, enfrente estuvo Chaco For Ever, equipo que está último y lucha por no descender, el colero contra el puntero, por ello es entendible que el conjunto chaqueño viniera a jugarle de igual a igual a la lepra mendocina.

Esta vez al Azul le costó y bastante quedarse con los tres puntos, tiene el as de espadas en el paraguayo Arce que anda derechito para el arco y un muy buen asistidor como es el bajito Reali, precisamente ellos dos fueron los artíficices del gol de la victoria leprosa en el parque.

Tambien le complicó For Ever en algunos momentos, con esporádicas jugadas, pero sin riesgos, situaciones que hicieran peligrar la mínima ventaja, tampoco se esforzó demasiado Independiente, pero lo tenía controlado y con ese alcanzaba el objetivo.

En la próxima fecha Independiente Rivadavia viajará a Santiago del Estero donde lo espera Mitre, por ahora sigue mandando en la tabla para regocijo de sus hinchas que no piensan más que en el ascenso.

Sintesis

Independiente Rivadavia: 1

Maximiliano Gagliardo; Luciano Abecasis, Mauro Maidana, Santiago Flores y Juan Manuel Elordi; Ezequiel Ham, Franco Romero, Diego Tonetto y Victorio Ramis; Matías Reali y Alex Arce. DT: Alfredo Berti./ Cambios: Maximiliano Gonzalez x Tonetto, Jonás Aguirre x Ramis, Alejo Distaulo x Reali, Francisco Petrasso x Maidana.

Chaco For Ever: 0

Gastón Canuto; Juan Galetto, Gino Barbieri, Yair Marín y Leandro Allende; Javier Iritier, David Valdez, Emiliano Bogado, Emanuel Díaz y Nicolás Silva, Matías Romero. DT: Diego Osella./ Cambios: Alan Sombra x Romero, Gonzalo Rios x Bogado, Cristian Ibarra x Silva, Enzo Bruno x Galetto.

Goles: PT: 35: Arce (IR)

Árbitro: Andres Gariano.

Estadio Bautista Gargantini.

Prensa Independiente Rivadavia