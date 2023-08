Los mejores Bartenders de Argentina y el mundo llegan a The Garnish Bar

Se trata de los referentes de la coctelería de bares que hoy están entre los mejores del mundo y seleccionados por las listas de “50 Best Bar” y “50 Best Discovery”.

Los miércoles ya son un clásico para los mendocinos y para la industria con los Guest Bartenders, que llega a su recta final con grandes figuras del mundo de la coctelería Argentina.

Todos los miércoles desde las 20hs un/a referente de la coctelería argentina llega a la barra de The Garnish Bar para demostrar sus virtudes. Se trata de una experiencia 360, en donde el bartender trae su música, vuelca sus experiencias laborales en una charla imperdible exclusiva para bartenders (a las 15hs) y desde las 20 hs (y abierto a todo el público) comparte al menos 3 cocktails de autor y todo su show tras la barra.

Tras haber pasado personalidades como Martín Mondragón, Ludovico, Rama Ferreri, Santi Elkin, las reinas de Sofá Bar, Carito Fortuna, Diego Zelaya, entre otros.



Los meses de agosto y septiembre será el cierre de oro que se merece este ciclo llamado “Tiempos de Industria”. Es así que las próximas 5 fechas vendrán a la Barra del Templo Diego Aguinsky por El Limón Bar (09 de Agosto), Machi y Ángel por Tiki Bar Mdq (16 de Agosto), Seba Ramos Kona Bar (23 de Agosto) cerrando el mes Mona Galosi por Punto Mona (30 de Agosto). Luego en Septiembre finalizará “Miércoles de Industria” Inés de Los Santos, bartender número 1 de Argentina; y su head bartender Lucas Roth de Conchinchina Bar.

Septiembre es el mes aniversario de The Garnish. Por ello, es que estarán recibiendo bartender de bares trasandinos y mendocinos para que todos puedan disfrutar y festejar el 3er aniversario del Templo de la Coctelería mendocina.

Los próximos meses el bar de calle Colón abrirá sus puertas a noches llenas de magia, coctelería, recibiendo a grandes referentes de la industria para que todos puedan celebrar, conocerlos y disfrutar a través de los sentidos.

Line Up y algunos datos de color

02 DE AGOSTO Matías Jurisich - Bartender con más de 15 años de experiencia, ganador de múltiples torneos y creador de sus Brebajes Croatas

09 DE AGOSTO Diego Aguinsky - Bartender virtuoso y creador de muchos proyectos desde el núcleo de una barra, como El Limón Bar, que hoy está dentro de la lista de los 50 Best Bar Discovery

16 DE AGOSTO - Machi y Ángel - Un par creativo y divertido. Machi, Head Bartender de Tiki Bar y ganador de World Class Argentina 2022. Ángel, #22 de la Tiki League. Estas dos potencias trabajan en el primer bar federal (fuera de CABA) en entrar en los 50 Best Bar Discovery

23 DE AGOSTO - Seba Ramos - Llamado “El Bartender del Oeste”, Barmanager ejecutivo en Kona Bar. Un gran amigo de la casa.

30 DE AGOSTO - Mona Gallosi - Mujer multifacética, Bartender, empresaria gastronómica y emprendedora incansable de proyectos, fiel comunicadora y educadora de la industria. Fundadora de Punta Mona Bar

SEPTIEMBRE será el gran mes ANIVERSARIO: El día 06, de la mano de Johnnie Walker The Garnish traerá a la bartender Inés de los Santos del bar número #42 del mundo (Conchinchina Bar).

El Bar abre sus puertas de martes a sábado desde las 20hs donde vas a poder disfrutar de 15 % off (para mendocinos) pagando en efectivo, Horas Felices con cocktails de autor, Martes de Whiskies, Djs Set y buen mood siempre. Las reservas las podrán hacer desde el link en la biografia del instagram @thegarnishbar