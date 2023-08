Al Capitán de Los Andes desde el campamento El Plumerillo

En una mañana fresca y gris, como tantas que supo ver el general San Martín cuando en el Campo Histórico El Plumerillo alistaba el ejército que atravesaría Los Andes para liberar Chile y seguir el plan libertador de América, Las Heras honró la memoria del General.

El acto se denominó "San Martín Eterno" y así la Municipalidad evocó el Paso a la Inmortalidad del Padre de la Patria, abriendo el Campo de Instrucción a toda la comunidad departamental.

Todo comenzó con el canto del Himno Nacional Argentino y un minuto de silencio en la entrada al campo histórico sobre calle Lisandro Moyano, luego el intendente Daniel Orozco dedicó unas palabras para no dejar de valorar la figura del Libertador San Martín: “San Martín sabía que tenía un pueblo valeroso, que tenía un pueblo que debía tener una buena dirección y esa dirección era la de la unión, la fortaleza y la valentía de cruzar esas altas cumbres. Las hazañas de San Martín son estudiadas en el mundo, porque ningún hombre pudo cruzar con un ejército con más de 5000 personas a más de 4000 metros de altura, así mostró que con esfuerzo todo se pueden lograr. Eso es un legado que él nos ha hecho y que en este día tan especial y más en este lugar, no debemos olvidar”.

“Esta tierra que hoy pisamos que no es sólo lasherina, es mendocina, es de la Nación Argentina, es de Chile, de Perú, es americana, representa la unión, la libertad y la independencia de los pueblos, con un legado de San Martín que debemos llevar siempre en el corazón” afirmó Orozco.

Mientras tanto una señora con una canasta de mimbre repartía escarapelas con mucha simpatía, ya listos y presurosos alumnos y docentes de establecimientos educativos del departamento y la provincia daban comienzo al desfile junto a la Compañía de Montaña 8 y IV Brigada Aérea.

Las agrupaciones gauchas esperaron que los comensales se ubicaran en los costados del ingreso principal del Campo Histórico El Plumerillo y fueron marchando al compás de los jinetes que bien adiestrados hacían su paso con elegancia y los niños con banderas argentinas

“José de San Martín es un gran emblema de la patria, es un líder que tuvimos y que lo seguimos manteniendo y hoy lo homenajeamos. Que estuvo en estas tierras, que la eligió y no sólo la eligió para conformar un ejército y cruzar la cordillera y liberar los pueblos americanos, sino que también la eligió para envejecer y morir, para venir a este lugar a pasar sus últimos días y que por otras razones, no pudo, pero ahí notamos también la conexión que tuvo José de San Martín con el pueblo cuyano y con estas tierras. Entonces este homenaje no es sólo por ese gran militar y estratega, sino por esa persona que amó Cuyo como lo amamos nosotros”, comentó el historiador Roberto Tripolone, director del Campo Histórico El Plumerillo y responsable de la comisión de Patrimonio de la Municipalidad.

En el escenario apostado en el interior del Campo, tuvo lugar la intervención artística del elenco teatral de la obra histórica "El pueblo que hizo Patria", que emocionó al público y la actuación de los ballets Estable Municipal y la Agrupación de malambo "Picahueso" que desplegaron todo su talento artístico y maravillaron a los presentes.

En un costado se ve el vapor de las ollas que guardan los aromas del almuerzo que el chef Javier Sosa prepara para 1500 personas de la comunidad que disfrutarán carne a la olla al ritmo de la voz del músico y compositor, Pocho Sosa, que cerró una jornada patriótica emocionante.