El Globito se lo empató al Chacarero en el último minuto

Después de toda la controversia durante la semana, donde la dirigencia de Huracán criticó a la de sus pares de San Martín por haber incumplido la palabra de jugar los 4 partidos entre sí en el Malvinas Argentinas - sólo se jugó en el mundialista el primero de ellos, los otros dos no se pudieron realizar, primero por los trabajos en el estadio para el Mundial Sub 21 y despues por la presentación de Los Pumas en Mendoza- está vez esgrimiendo razones no entendidas por la gente del Globito, San Martin decidió jugarlo en su cancha y adelantando el partido para un viernes a la noche.

En el amanecer del partido y con un verdadero golazo, el ex Godoy Cruz Agustín Verdugo adelantó a Huracán en el marcador, ganaban los del Cachorro Abaurre pero el autor de la conquista vio la roja tontamente al golpear a un rival ante la vista del árbitro y ahí cambió el partido.

Con un hombre de más en la cancha San Martin buscó desesperadamente el empate que llegó sobre el final del primer tiempo cuando dispuso de un penal a favor, Pablo Jofré anotó desde los 12 pasos y con el resultado empatado se fueron al descanso.

Huracán retrasó sus líneas, San Martin obligado además por la localía siguió insistiendo y tuvo su premio a los 43 minutos cuando Iván Leszczuk asistió brillantemente a Alexis Gonzalez para el 2 a 1 que hizo delirar a toda la hinchada que en buen número se hizo presente en el Libertador General San Martín.

Parecía partido terminado pero siempre hay una más y Huracán que práctiamente no había inquietado al fondo albirrojo aferrado al empate que era negocio, un punto de visitante y con un hombre menos, al verse perdidoso por primera vez en el partido se fue con todo adelante y al minuto 46 consiguió la igualdad a través de Ignacio Gonzalez.

En la próxima fecha San Martin visitará a Atenas de Rio Cuarto y Huracán Las Heras tendrá fecha libre.

Ganó la Juve puntana

Juventud Unida de San Luis en el otro adelantado de la fecha goleó a Atenas por 4 a 0 y se ubica ahora tercero con 37 puntos, arriba está Bolívar -recibe este sábado a Estudiantes de San Luis- con 48 puntos, con 47 se ubica Argentino de Monte Maiz que tiene fecha libre y Huracán Las Heras con 32 puntos son por ahora los clasificados.

San Martin de Mendoza suma 29 unidades y ocupa el sexto lugar, detrás suyo están Ferro de Pico con 28, Estudiantes 26 y cierra Peñarol con 20, la fecha se completa el domingo en San Juan con el partido entre Peñarol y Ferro.

Sintesis

San Martín: 2

Facundo Abraham; Mariano Pieres, Alexis Viscarra, Laureano Rodríguez y Nahuel Bernabé; Pablo Jofré, Facundo Tello, Santiago Domínguez, Lautaro Ceratto; Jonás Corvalán y Ramón Lentini. DT: Hernán Vázquez./ Cambios: Leszczuk por Bernabé, Lautaro Arregui por Pieres, Maximiliano Herrera por Ceratto, Ignacio Morales y Alexis González por Jofré y Lentini.

Huracán Las Heras: 2

Ignacio Acordino; Fabricio Ojeda, Matías Contreras, Brian Alferez y Juan Marital; Agustín Verdugo, Ignacio González, Nicolás Alí y Gianfranco Leiva; Matías Navarro e Ignacio Pipistrelli. DT: Alejandro Abaurre./ Cambios: Cristian Carrizo por Leiva, Tomás Segovia por Navarro, Claudio Ulloa y Tifner por Alí y Pipistrelli.

Goles: PT: 2: Verdugo (HLH), 49; Jofré de penal (SM)/ ST: 43: Alexis González (SM), 46: Ignacio González (HLH).

Cambios: PT: 40' Cristian Carrizo por Leiva (HLH), ST: inicio Iván Leszczuk por Bernabé (SM), 19' Lautaro Arregui por Pieres (SM), 22' Tomás Segovia por Navarro (HLH) y Maximiliano Herrera por Ceratto (SM), 35' Claudio Ulloa y Tifner por Alí y Pipistrelli (HLH), Ignacio Morales y Alexis González por Jofré y Lentini (SM).

Expulsado: PT: 31' Agustín Verdugo (HLH) por agresión.

Árbitro: Gabriel Araujo.

Estadio Libertador General San Martín

Fotos Prensa Atlético Club San Martín