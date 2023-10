Medalla de oro para gimnastas puntanos

El Campeonato Sudamericano de gimnasia rítmica en la categoría senior tuvo a las puntanas en lo más alto del podio.

Pauline Anliker, Guillermina Santarone, Martina Olivera, Josefina Falfán y Camila Schaffer representaron de la mejor manera a la Selección Argentina y a San Luis. Acompañadas por la profesora del gimnasio Estilo Rítmica, Ivanna Bechem, deslumbraron a los jueces.

En all around (sumatoria de las series que propusieron), lograron la mejor nota del año (Aro 22, 400 y el mixto 20,400) y no solo eso, sino que disfrutaron de ambas presentaciones.

En declaraciones a El Chorrillero, la entrenadora Ivanna Bechem expresó que solamente buscaban hacer un buen papel, armar un equipo fuerte y prolijo. Al final, la claridad del trabajo y el esfuerzo de los entrenamientos les permitieron quedarse merecidamente con el premio mayor: medalla de Oro.

Las actuaciones en los Juegos Panamericanos en Guatemala, México y Colombia. Ser uno de los cinco mejores equipos del continente. Todos ellos y en los últimos años, fueron logros históricos para las gimnastas puntanas. Para Bechem, el Oro sudamericano se pone como el número 1 de las hazañas.

Van por más. Con los objetivos claros: “Todavía no cerramos el año y a Estilo Rítmica le queda mucho recorrido por delante. Hay que subir la dificultad de las series, rearmar un poco el grupo para el año que viene en búsqueda de un rendimiento óptimo que nos lleve a ser el conjunto por el que estamos trabajando”, subrayó Bechem.

El próximo año son los Juegos Olímpicos de París y para que un equipo argentino llegue a la cita máxima necesita apoyo, lo más difícil hasta ahora. Al sacrificio del entrenamiento diario, se le suma el esfuerzo a pulmón para poder viajar y competir.

“Se necesita hacer torneos en Europa, entrenamientos con expertos y un equipo mucho más grande que el de una entrenadora con sus gimnastas para que eso sea posible”, mencionó la entrenadora al referirse a un sueño que tienen y al que aspiran a futuro: decir presentes en un Juego Olímpico.

“A este grupo lo caracteriza la perseverancia y el trabajo”, destacó Bechem. Una vez más, con sus gimnastas consagraron a la gimnasia rítmica local y esta vez para subirse a lo más alto de Sudamérica.

Fuente: El Chorrilero, texto de Gastón Vila Calderón