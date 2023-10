Sigue la falta de combustible y las colas son interminables

YPF - ACA Costanera y Bandera de los Andes

La mañana de este domingo muestra un panorama bastante desolador en la ciudad de Mendoza, al Zonda que azotó con fuerza y dejó hasta el momento cuantiosos daños en arboledas, tendido eléctrico y viviendas se incrementa la falta de combustible y conseguir llenar el tanque es una verdadera odisea.

Los fenómenos meteorológicos que imperan sobre la región incluyen nevadas en la cordillera, en Las Cuevas hay fuertes vientos y seguirá nevando durante todo el domingo por tal motivo el Sistema Integrado Cristo Redentor permanecerá CERRADO, sólo con turismo interno hasta Puntas de Vacas permitido hasta las 15:00 horas, en tanto miles de chilenos que ingresaron a pasar el fin de semana no pueden regresar a su país.

Los trasandinos también son parte de los recorridos en búsqueda de combustible, se comparten contacto con otros conciudadanos o mendocinos y van de estación en estación buscando nafta, a las 9 de la mañana un grupo de chilenos coordinaba con otros dejar alguien en la cola que hacían desde las 05:00 de la madrugada en Costanera y Garibaldi para ir a corroborar el dato de una estación que estaba vendiendo en calle Rodríguez Peña de Godoy Cruz.

Shell - Costanera y Garibaldi

En este lugar donde chilenos y mendocinos compartían lo que fue la experiencia del Zonda, que el paso está cerrado y que no consiguen nafta, convergen tres estaciones de servicio de distinta bandera, todas están cerradas, no hay combustible y no saben cuando van a tener, sólo Shell dice que a medio podría llegar un camión.

Axion

Axion Costanera y Saavedra -El Zonda no dejó ni el cartel de faltante de combustibles

Mientras tanto las promesas de que se normalizaría el suministro de combustibles en los próximos días, no conforma a los automovilistas que deben esperar horas para acceder a llenar el tanque o al menos cargar algunos litros de nafta para continuar.