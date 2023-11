El Tomba perdió el invicto perjudicado por el arbitraje

Godoy Cruz cayó ante Tigre 1 a 0, no le convalidaron un gol por una supuesta falta ni le cobraron un penal claro, enojo comprensible tras el partido.

"Le robaron al Tomba en Victoria". Este es el título del sitio Argentina FC sobre el partido, en la bajada sostiene " En un partido lleno de polémicas y con un bochornoso arbitraje de Fernando Echenique, #Tigre le ganó 1 a 0 a #GodoyCruz en la #CopaDeLaLiga El árbitro anuló un insólito gol y no cobró un claro penal para Expreso que se vuelve a Mendoza con su primera derrota en el campeonato.

Diego Rodríguez, el "Ruso" arquero del Tomba en su cuenta de Twitter se limitó a escribir: "Sin palabras. Una vergüenza"

Había perdido Belgrano, con solo empatar Godoy Cruz quedaba como único puntero de su zona y estiraba a once partidos su invicto. Tigre con la soga al cuello por el tema del descenso. No fue mejor la versión de Godoy Cruz ante el Matador, pero tampoco su rival fue más.

Uno hasta podría asegurar que la jugada del gol tombino invalidada por el arbitro no hubiera merecida la misma sanción si el rival hubiera sido uno de los llamados "grandes". Pero después el error es grosero al no cobrar un penal por clara falta en el área, una amargura tremenda en el camarín tombino al resignar el invicto donde dos jugadas polémicas no lo favorecieron.

Muy diplomático el técnico de Godoy Cruz Daniel Oldrá se limitó a decir "Ustedes lo vieron, no hace falta que yo diga nada"

En la próxima fecha el Bodeguero recibirá a Platense el lunes 6 de noviembre a las 18.30 el estadio Malvinas Argentinas .

En la penúltima fecha en Junín enfrentará a Sarmiento y cerrará la temporada recibiendo en Mendoza a Boca Juniors.

Sintesis:

Tigre: 1

Santiago Rojas; Martín Garay, Robert Rojas, Abel Luciatti y Sebastián Prieto; José Paradela, Lucas Menossi, Aaron Molinas y Nicolás Reniero; Ezequiel Forclaz y Renzo López. DT: Lucas Pusineri./ Cambios: Victor Cabrera x R. Rojas, Alexis Castro x Forclaz, Nicolás Raniero x López, Cristian Zabala x Menossi.

Godoy Cruz: 0

Diego Rodríguez; Lucas Arce, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Thomas Galdames; Tadeo Allende, Bruno Leyes, Nicolás Fernández; Hernán López Múñoz;Tomás Conechny; Daniel Barrea. DT: Daniel Oldrá./ Cambios: Manuel Guillén x Arce, Salomón Rodriguez x Leyes, Enzo Larrosa x Conechny, Luciano Cingolani x Barrea.

El gol: PT: 42: Forclaz (T)

Árbitro: Fernando Echenique

Estadio José Dellagiovanna