La muerte del piloto de motocross "Wey" Zapata reavivó una polémica

"Wey" tenía 23 años y tenía planeado adquirir una prótesis para poder maniobrar su moto, y este espíritu de pelear ante las adversidades hizo que Daniel Scioli, quien también perdió un brazo y siguió compitiendo - en este caso en motonáutica" lo recibió y hasta le prometió ayuda económica para ayudarlo en su recuperación.

El piloto de motocross corría con un casco azul y amarillo por su fidelidad al club de sus amores Boca Juniors, incluso visitó la Bombonera donde también recibió muestras de afecto y coraje para seguir compitiendo a pesar de sus limitaciones fisicas despues del accidente civil.

Pero ese fin de semana en San Agustín, Cordoba. perdió el control de su moto en un salto, cayó y lamentablemente otros dos pilotos no pudieron impedir que sus motos pasaran por encima de su cuerpo, fue trasladado al hospital más cercano, pero consecuencia de las graves heridas falleció.

Entre las muestras de dolor expresada por distintas personalidades, no solo del deporte, apareció una del reconocido piloto Orlando Terranova quien señaló "hacer motocross con una mano no es normal" y que su entorno "debería haberlo cuidado más".

Como su mensaje fue cuestionado en las redes sociales, Orly Terranova contestó: " A mí no me vengan a decir si no es el momento, muchachos. Mi mensaje busca que esto no suceda otra vez. Las Federaciones deben poner limites, para eso están las licencias deportivas"

En San Juan donde Wey Zapata era ídolo se decretaron dos dias de asueto deportivo.