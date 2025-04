Empató Maipú en Madryn y por ahora entra al Reducido

Lo primero es lo primero, Maipú se trajo algo de Puerto Madryn, un punto que por ahora lo deja en la zona pintada, esperando que no sumen Ferro Carril Oeste, Gimnasia y Tiro y All Boys quienes le preceden en la tabla y despues ver si la diferencia de gol no lo perjudica.

Parcialmente el líder es Atlanta con 24 puntos y mejor diferencia de gol que San Martin de Tucumán con igual puntaje, Quilmes 19, San Miguel y Tristán Suárez 17, Los Andes, Racing de Cordoba y Maipú todos con 16, aunque el gol average perjudica al conjunto botellero.

En cuanto al partido el local tomó la iniciativa pero el once mendocino dispuso de las mas claras jugadas de riesgo, hasta que se puso en ventaja, Pío Bonacci tras un tiro de esquina puso arriba a Maipú en el marcador y casi liquida el pleito cuando un remate de Tomas Silva se estrelló en uno de los postes.

El aurinegro alcanzó la igualdad antes de terminar el primer período, el cabezazo certero de Gutierrez Arango (ex jugador del Lobo mendocino) puso el uno a uno reservandose para el complemento dar todo en busca del triunfo, sobre todo por parte del local como exige la historia, y ver si Maipú se conformaba con la igualdad o apostaba a algo más.

En el complemento ambos técnicos agotaron todos los cambios reglamentarios, pero no pudieron revertir el resultado con que terminó la primera etapa, empate en unoo. En la próxima fecha Deportivo Maipú será local ante Alvarado de Mar del Plata el domingo que viene (no este) a las 15.30.

Deportivo Maipú - como la mayoría de las instituciones del futbol argentino- antes del partido posó con una bandera con la imagen del Papa Francisco, fallecido recientemente y que como todos saben le gustaba mucho el fútbol.

Sintesis:

Deportivo Madryn: 1

Yair Bonnin; Agustín Sosa, Facundo Giacopuzzi, Alejandro Arango Gutiérrez, Diego Martínez; Bruno Pérez, Federico Recalde, Diego Crego, Abel Bustos; Germán Rivero y Luis Silba. DT: Leandro Gracián./ Cambios: Nazareno Solís x Rivero, Bruno Juncos x Bustos, Pedro Velurtas x Sosa, Gonzalo Torres x Pérez, Estanislao Jara x Martinez.

Deportivo Maipú: 1

Ignacio Pietrobono; Luciano Paredes, Luciano Arnijas, Aarón Agüero y Emiliano Ozuna; Gastón Mansilla, Matías Villarreal, Tomás Silva, Juan Cruz Arno y Matías Viguet; Pío Bonacci. DT: Juan Manuel Sara./ Cambios: Lucas Vallejos x Paredes, Agustín Gaitan x Arno, Mirko Bonfigli x Silva, Iván Sandoval x Bonacci, Marcelo Eggel x Viguet.

Goles: PT: 21: Bonacci (DM), 37: Gutierrez (M)

Árbitro: Álvaro Carranza.

Estadio: Abel Sastre, de Puerto Madryn.

Fotos: Prensa Deportivo Madryn