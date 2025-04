Por una noche Mendoza fue Las Vegas con el box

En el combate de fondo, la pupila de Pablo Chacón, Brisa "la Chinita" Alfonso derrotó por puntos en fallo unánimo de los jurados (todos dieron 59-54 en favor de la alvearense, aunque el público cuando se retiraba del lujoso y céntrico hotel coincidió en excesivo el puntaje final, ponderando el accionar de la peruana.

En el semifondo cruzaron guantes Brian Badillo, también del gimnasio del "Rayo" Pablo Chacón superando por nocaut técnico al sanjuanino Martin Garay, en eso hubo coincidencia general en esto de cuidar la humanidad de los pugiles, más teniendo en cuenta que antes que sonara la campana volara la toalla desde el rincón.

La apuesta de Pandolfino Box fue certera, el público respondió, todo fue prolijo, sin incomodidades y con la curiosidad de "lo nuevo", combates de boxeo en un hotel al estilo de Las Vegas en EE UU y otros centros del orbe, muchisimos invitados, oficiales y gente del boxeo y otras actividades estuvieron presentes (el ingreso fue por el Casino ya que por calle Chile lo hicieron los asistentes a un Congreso)

El Gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo, la vice Hebe Casado, los intendentes de Guaymallén Marcos Calvente, de Godoy Cruz Diego Costarelli y de Ciudad Ulpiano Suárez, el Subecretario de deportes Federico Chiapetta, junto a otros funcionarios, ademas la velada contó con la presencia de dos ex campeones del mundo de boxeo, el malargüino Juan Carlos Reveco y el de barrio Lihué Jonathan Barros, ambos púgiles como el ex olímpico Daniel "Tatú" Brizuela y el ex campeón argentino y sudamericano Osvaldo Corro presentaron a sus boxeadores.

Preliminares

Categoría Mayores 62 kilos: Raúl Cruz (Lucero) derrotó por puntos a Jonathan Quintana (Acevedo).

Categoría Cadetes 69 kilos: Luciano Cocuzza (Pereyra) se impuso en las tarjetas ante Diego Campos (Aguirre).

Categoría Mayores 64 kilos: Esteban Flores (Corro) derrotó a Rodrigo Chacaroni (Andrada/Chacón.

Categoría Mayores 91 kilos: Tomás Robledo (Andrada Chacón) se impuso por puntos ante Manuel Galacho (Sosa).

Categoría Mayores 56 kilos: Mauricio Montaño (Corro) derrotó en las tarjetas a David Jabdor (Andrada/Chacón).

Categoría Mayores 75 kilos: Tomás Romero (Reveco/Barros) superó por puntos a Javier Zanetti (Martínez).

Categoría Juveniles 60 kilos: Uriel James (Acevedo/Martínez) se impuso al Tiburón Gian Mookerje (Brizuela/Corro).

Categoría Cadetes 60 kilos: Jeremías López (Domínguez) derrotó por puntos a Ángel Naranjo (Brizuela/Corro)

Categoría Mayores 64 kilos: Valentino Cabrera (Brizuela/Corro) doblegó en las tarjetas a Jeremías Morán (Sosa).

Categoría Mayores 69 kilos: Lautaro Barrios (Brizuela/Corro) le ganó a Diego Rodríguez (Zárate).

Categoría Mayores 69 kilos: Brian Tapia (Brizuela/Corro) se impuso por puntos a Cristian Ordoñez (González).

En la pelea de semifondo el sanjuanino Brian Daniel Badillo (pupilo de Pablo Chacón) se impuso por nocaut técnico en el segundo asalto ante Martín Simón Garay. Y en la pelea de fondo Brisa Abigail Alfonso logró derrotar en las tarjetas a la peruana Romina Melgar Núñez, en un combate pactado a seis asaltos. El jurado integrado por Miguel Leiva, Luciana Robles y Julio Prudencio coincidieron en un 59-55 la diferencia en favor de la púgil local.

Toda la programación fue transmitida en vivo por streaming con una producción multicámara impresionante, pantalla gigante y drones. Excelente el relato de Raul Adriazola en cada uno de los combates. Aplausos también para árbitro internacional mendocino Javier Luján, que dirigió su pelea profesional número 100.