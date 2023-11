Carnes maduradas y de caza, nuevo menú de Restaurante Abrasado

Ciclo Sentidos, es la reconocida propuesta pop up creada por el restaurante mendocino donde se logra fusionar el know how de múltiples chefs de Argentina para preparar un menú único e irrepetible.



Esta última edición del 2023, se realizará el próximo lunes 27 de noviembre y cocinará junto al chef ejecutivo de Abrasado, Matías Gutierrez, el reconocido chef Nacho Trotta de Restaurante Bestia, ubicado en el casco histórico de San Isidro, provincia de Buenos Aires.

Un encuentro de alta cocina, donde en esta oportunidad las carnes maduradas y de caza serán los protagonistas, junto a los productos de estación, los mejores vinos de la bodega y las aguas italianas Acqua Panna & S.Pellegrino.

Ideal para comenzar a despedir el año

Ciclo Sentidos y su ya famosa propuesta pop up de menú por pasos, se realizará el próximo lunes 27 de noviembre, para celebrar la última edición del año. La misma volverá con fecha en el mes de marzo del próximo año.

En esta oportunidad, el chef invitado será Nacho Trotta del reconocido restaurante Bestia ubicado en el casco histórico de San Isidro, provincia de Buenos Aires, quien llega a Mendoza para preparar, junto al chef Matías Gutierrez un menú exclusivo de siete pasos donde las protagonistas serán las carnes maduradas y carnes de caza junto a técnicas que representan la gastronomía contemporánea y la cocción será a los fuegos.

Cada uno de los pasos estará maridado con los vinos de Bodega Los Toneles (Wines Series, Fuego Blanco Wines y Mosquita Muerta Wines) que acompañarán la experiencia a la perfección, como así también riquísimos cócteles elaborados con bebidas espirituosas de destilería Casa Tapaus, también propiedad de Familia Millán. Completan la experiencia las aguas italianas Acqua Panna y San Pellegrino.

Además, los residentes argentinos que quieran disfrutar del Ciclo Sentidos gozarán de un descuento del 20%, un beneficio aplicado por Abrasado Restaurante en toda su carta y en cada una de sus propuestas como una forma de recibir con los brazos abiertos a los coterráneos.

Para participar de esta experiencia gastronómica sólo hay que contactarse telefónicamente para realizar una reserva previa de martes a sábado de 10hs a 18hs al (0261) 4310403 o por mensaje al (0261) 6618624. El valor del menú es de $45.900 por persona.

Amantes de los fuegos y las carnes maduradas

Nacho Trotta es el chef del reconocido restaurante Bestia en la zona de San Isidro, en una casa que supo ser una pulpería, Bestia recibe a sus comensales entre fuegos, conservas, madera y una cálida experiencia gastronómica. Quien cocinará, en esta noche única, carnes de caza como el cordero.

Matías Gutiérrez, chef ejecutivo de Abrasado, cocinará carnes maduradas, el sello insignia del restaurante, ya que desde sus principios comenzó con este proceso, pero con el tiempo ha ido sumando nuevos métodos y técnicas como lo es el Dry Aged Beef.

Un proceso de maduración es cuando la carne comienza a deshidratarse y de esa forma a potenciar sabores tanto en la carne como en la grasa, a su vez se modifica la terneza dejando como resultado final un producto premium. En Restaurante Abrasado se trabaja con diferentes maduraciones y con las llamadas “maduraciones intervenidas”, en la cual el chef participa del proceso logrando complejizarlo más con agregados de sabores, como por ejemplo el Tbone, inyectado en aceite de oliva y ajo negro, la bisteca al whisky (ambas con una maduración de 30 días) y por último el Filet en alga combu de 15 días de maduración.

En este encuentro, se podrá disfrutar de las mejores carnes Dry Aged Beef, vegetales y sabores cuidadosamente seleccionados y pensados para hacer de la noche un momento inolvidable.

Lugar: Restaurante Abrasado

Fecha: 27 de noviembre

Valor: $45.900

Beneficio: 20% off para residentes argentinos, el mismo aplica pagando en efectivo (solicitando factura consumidor final) y del 10% pagando con tarjeta o solicitando factura A

Dirección: Av. Acceso Este 1360, Lateral Norte, Guaymallén, provincia de Mendoza.

Chefs invitados en ediciones anteriores

Cabe destacar que en las ediciones anteriores que se realizaron en el año Restaurante Abrasado invitó a chefs de la talla de Agustín Baragiola chef ejecutivo de Margot en la provincia de Santa Fé - Walter Leal de Finca Restaurante de la provincia de Jujuy - Alejo Waisman de Restaurante Fervor, de Buenos Aires - chef Martín Luchetti de Auténtico de la provincia de Mendoza, Lucas Olcese (chef de bodegas de Mendoza, Akira Takeuchi y su cocina japonesa.

También se sumaron a los ciclos chefs de la talla de Lucas Pablo, propietario y chef del Restaurante Ladran en la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires y en la última edición del ciclo gastronómico estará presente Nacho Trotta del restaurante de San Isidro en la provincia de Buenos Aires, Bestia. Todos en pos de mejorar y subrayar la gastronomía argentina, llevándola a un nivel superior.

Acerca de Restaurante Abrasado

Nos brinda la oportunidad de disfrutar de una propuesta enogastronómica donde la trazabilidad ocupa un lugar primordial, carnes maduradas, vinos, destilados, aceites, acetos y especias, todo de excelente calidad, hacen de este restaurante un lugar único en la provincia de Mendoza, más precisamente en Guaymallén, muycerquita de la ciudad.

La elegancia del espacio, la magnífica recepción del personal y la gastronomía en maridaje con los grandes vinos de la bodega: Abrasado, Mosquita Muerta Wines y Fuego Blanco Wines) transforman al restaurante Abrasado en un lugar de referencia de la escena culinaria mendocina.

Maridaje de sentidos

Como toda familia orgullosa de su hogar, disfrutan de recibir visitas para celebrar momentos de placer. Su historia y tradición se fusionan, encendiendo los sentidos desde una propuesta cosmopolita de vanguardia.

El pilar gastronómico es el producto y la excelencia de la materia prima. Los visitantes pueden deleitarse con vinos, carnes, aceite de oliva, aceto balsámico y especias provenientes de sus fincas y viñedos. Con un origen cuidado, estos ejemplares exaltan los sabores y aromas del campo Argentino.



La excelencia de Abrasado se basa en poseer la trazabilidad completa del producto “del campo al plato”. La carne, paradigma culinario argentino, es la estrella del restaurante. Por ende, garantizan su calidad en todas las etapas de producción y distribución; desde la crianza del novillo en pastura abierta, hasta la cocción del corte vacuno, tratado el cuidado en el sistema de maduración en seco.

Dry aged beef

El sello distintivo son las carnes maduradas en seco, este exclusivo tratamiento permite que la carne se transforme mejorando su sabor, color, textura y jugosidad. Consiste en mantener los mejores cortes de carne vacuna en un específico sistema de refrigeración durante 30 días, donde se genera un microclima: la temperatura es de 1-3 °C, la humedad oscila entre 50 y 70% y flujo de aire controlado.