Maipú se trajo media clasificación desde Rio Cuarto

Solo perdiendo de local y ante su gente Maipú quedaría afuera, ganando o empatando estará en la final y a un paso de la gloria, el ascenso a Primera División acompañando a otro mendocino, Independiente Rivadavia.

Lo bueno del botellero que no fue a Rio Cuarto a resguardarse atrás buscando el puntito de visitante para definir en casa, fue a buscar el partido, tuvo clarísimas situaciones de gol que no pudo cristalizar por no estar fino a la hora de definir, pero siempre buscó.

Mejoró en lo que podría llamarse una de las falencias de los últimos tiempos, seguridad defensiva, eso que permite que con esa tranquilidad en la zona de volantes puedan buscarse las altenativas para alimentar a sus delanteros.

Pudo ganarlo eso es lo tranquilizador, para el partido de vuelta tendrá en el equpo titular al hombre que genera futbol, Rubens Samueza, aunque claro no deberá confiarse porque cada partido tiene su historia, pero tiene dos resultados a favor, ganar o empatar, solo perdiendo quedaria afuera. Maipú ya se ve finalista jugando por el ascenso a Primera División.

Sintesis:

Estudiantes de Rio Cuarto: 0

Franco Petroli, Facundo Castet, Gonzalo Maffini, Francisco Romero, Gastón Arturia, Nahuel Cainelli, Mateo Bajamich, Leonardo Flores, Mauro Valiente, Luis Silba, Nicolás Talpone. DT: Iván Delfino/ Cambios: Lucas Landa x Flores; Nery Leyes x Bajamich; Guillermo Villalba x Silba; Fernando Belluschi x Valiente.

Deportivo Maipú: 0

Juan Pablo Cozzani, Santiago Moyano, Felipe Coronel, Imanol González, Guillermo Ferracutti , Fausto Montero, Agustín Manzur, Luciano Herrera, Emiliano Ozuna, Santiago González, Ezequiel Almirón. DT: Luis García / Cambios: Luciano Paredes x Moyano; Matias Viguet x Montero; Marcelo Eggel x Ozuna; Marcelo Larrondo x Almiron; Gonzalo Klusener x Ferracuti.

Arbitro: Nazareno Arasa/ Expulsado Talpone

Estadio Ciudad de Rio Cuarto - Antonio Candini

Prensa Deportivo Maipú