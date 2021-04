Martina Del Trecco la villamercedina que triunfa en River y sueña jugar en Europa

En una entrevista exclusiva para La Página Millonaria contó sus comienzos-

-¿Cómo fue tu vínculo con el fútbol?

-Mi vínculo con el fútbol viene de familia, mis hermanos siempre jugaron, mi papá, mis tíos, mis primos. Siempre jugábamos en el barrio con todos los vecinos, siempre era la única mujer que estaba con ellos queriendo jugar a la pelota, nos juntábamos en una plaza a jugar y era todos los días así. Salía del colegio, tiraba la mochila en la cama y ya me iba a jugar al fútbol.

¿Desde chica ya te interesó y cuándo te diste cuenta que lo hacías bien?

-A los 7 años empecé en el fútbol masculino en el Club Sportivo Pringles de Villa Mercedes y después me fui al Club Aviador que empecé a jugar con mujeres mucho más grandes que yo, ahí fui agarrando mucha confianza, le agarré la mano y empecé a entrenar. Me empezó a gustar muchísimo. En Villa Mercedes siempre me tocó ganar premios, salí mejor jugadora de algún torneo. Por el esfuerzo y las ganas que siempre le puse es que pude llegar a River.

-¿Qué es Villa Mercedes para vos?

- Villa Mercedes y San Luis son todo para mí. Muchísimas personas me ayudaron y no quiero dejar de mencionarlas. La Upro me ayuda económicamente, además Cintia Ramírez que es la Jefa de Programas de deportes de la provincia, ellos siempre me dieron una mano para que yo pueda llegar e instalarme en Buenos Aires. No me quiero olvidar de la municipalidad de Villa Mercedes, de Maxi Fronteras, de Lucía Lacerda que fueron los que me ayudaron. Es muy lindo poder agradecerles a ellos porque no todos te ayudan y ellos lo hicieron.

-¿Siempre tuviste el apoyo de tu familia en lo relacionado con el fútbol?

-Mi familia siempre me apoyó, nunca me prohibió el fútbol porque ellos sabían que era lo que me hacía feliz y siempre me acompañaron, me fueron a ver cuando jugaba. Creo que eso es parte de la familia ya que viene incorporado. Los tíos de mi papá también me siguen bastante al igual que mis primos y mis primas. Estoy muy feliz por el apoyo de todos ellos, lamentablemente a muchas chicas les pasa que los padres le prohíben el fútbol porque dicen que es un deporte para varones y eso no es así. El fútbol es algo que llevamos muy adentro, hay muchas nenas que sufren por esa discriminación y es una lástima que eso suceda así. El fútbol femenino va creciendo día a día y va a seguir así.

-¿Qué sentiste cuando firmaste tu primer contrato en River?

-Creo que era un viernes, salía de entrenar y justo me llamó Daniel Reyes –el entrenador del equipo- y me dio la noticia que iba a firmar contrato y me sorprendió. Cuando llegué a River a mí nadie me dijo que iba a firmar, ya algunas chicas habían firmado su contrato y yo no estaba en la lista y unos días más tardes me pusieron y la verdad que estaba muy contenta, no lo podía creer en ese momento. Lo primero que hice fue llamar a mis papás y fue una sensación muy linda porque al llegar a River y profesionalizarme fue mucho para mí por el hecho que yo estaba en una liga muy amateur y pasé a una liga profesional que es muy exigente. Ahí me puse a pensar y me dije “este es el camino, es el momento que tengo que aprovechar”.

-¿Qué es lo mejor del día a día en River? ¿Cómo describirías al vestuario?

-Lo mejor es estar todas juntas, siempre unidas. Sentir esa pasión que llevamos dentro, sentir el escudo, estar todas en el vestuario y mirar a cada compañera y decir “nosotras mismas logramos llegar hasta acá”, sinceramente eso es lo que siempre sentí. En el vestuario siempre se pone música y algunas de las chicas baila y eso motiva a las demás. Hay muchas risas, mucho compañerismo y eso te da más ganas de jugar. Lo más importante para llevar a equipo a lo más alto es estar siempre juntas y unidas.

-¿Alguna futbolista que tengas como espejo?

-Siempre me gustaron mucho como juegan Justina Morcillo y Lourdes Lezcano –ambas jugadoras de River-, pero no tengo favoritas, en realidad elijo a todas.

-¿En qué posición te sentís más cómoda? ¿Con qué compañera te entendés mejor dentro de la cancha?

-Siempre jugué de extremo, en la Selección me ponían de delantera y a veces en los entrenamientos en River también, pero siempre me sentí más cómoda como extremo sea por derecha o por izquierda. Siento que en la cancha me entiendo muy bien con Justina Morcillo.

-¿Cómo viviste tu paso por la Selección Argentina?

-Con la Selección fue muy lindo que tampoco me esperé. Días antes de ir al Sudamericano me esguincé a rodilla, para mí fue muy triste porque era mi primer Sudamericano con la Selección Sub 20. Eso me llevó a confiar más en mí y ser más fuerte. Desde que estoy en River siempre me llamaron para la Selección, me pone muy feliz poder ser parte.

-¿Qué aspiraciones tenés a futuro? ¿Qué te gustaría que pase con tu carrera?

-Siempre tuve el sueño de jugar en Europa y eso es lo que estoy buscando, obviamente ahora estoy disfrutando en River pero en un futuro quiero jugar en el exterior, a eso quiero llegar.

Fuente: Página Millonaria