Victoria y clasificación de Fadep en Russell

Con goles de Cristian Lucero a los 31 minutos del primer tiempo y Juan Romero a los 47 del segundo, Fundación Amigos del Deporte (FADEP) ganó la llave y avanzó a la próxima instancia donde se medirá con Gutiérrez Sport Club, uno de los equipos que ya suena como favorito para quedarse con el tan preciado ascenso.

Una vez terminado el encuentro, lamentablemente hubo algunos disturbios con hinchas locales y la gente de Huracán, que incluso motivaron a que la Policía arrojara gas lacrimógeno.

Cuartos de final

A: Gutiérrez SC vs. Fadep (L).

B: Jorge Newbery (Villa Mercedes) vs. Argentino de Alvear (L).

C: San Miguel (Villa Gral. San Martín) vs. Juventud Alianza (Santa Lucía) (L).

D: Sarmiento (Tilisarao) vs. Sportivo Rivadavia (La Bebida) (L).

(L) Hacen de local en el primer partido.

Los partidos de cuartos de final se jugarán entre el 6 y 10 de enero. En tanto que las semifinales se disputarán entre el 14 y 21 de enero. Mientras que la final será entre el 28 de enero y el 2 de febrero.

Síntesis:

FADEP 2:

Ezequiel Alvea; Matías Ávalos, Matías Contreras, Sebastián Leguiza y Federico Pérez; Nicolás Sandoval, Luis Daher, Pablo Dellarolle y Erwin Miranda; Cristian Lucero y Diego Sevillano. DT: Gabriel Nasta./ Cambios: PT: Juan Amieva por Sevillano, Ignacio Castro por Sandoval, Bruno Costella por Miranda, Alexis Viscarra y Juan Romero por Sevillano y Amieva.

Huracán (San Rafael) 0:

Esteban Pelayes; Hugo Oviedo; Franco Aguilera, Maximiliano Gómez y Nicolás Leal; Javier Devia, Ezequiel Riera, Ulises Ojeda y Matías Escudero; Santiago Ávila y Cristian García. DT: Matías Valdez./ Cambios: Gustavo Cruzate por Devia, Emiliano Sosa por Ávila, Cristian Correa por Escudero, Emmanuel Carrizo por García.

Goles: PT: 31: Lucero (FA)/. ST: 45: Romero (FA).

Árbitro: Matías Noguera (San Luis).

Cancha: FADEP.