Concejo Federal suspende afiliación de la Liga Sanluiseña

Este lunes, el Consejo Federal decidió suspender la afiliación de la Liga Sanluiseña hasta tanto se regularice la situación con uno de sus clubes afiliados.

Esta medida llega luego de que, durante la última semana del año pasado, la Dirección de personas jurídicas de la provincia intervino a un club afiliado a la liga. En este caso el San Luis F.C., que debía disputar los torneos de Primera División femeninos de AFA.

Cabe destacar que el accionar de PPJJ, constituye para el Consejo Federal dentro de sus estatutos amparados en los de AFA, como “una violación al principio de no intervención e independencia de sus miembros”, razón por la cual, se tomó esta medida preventiva hasta tanto se regularice la situación.

Si bien se intimó a los interventores del club y se notificó a la Liga y a sus autoridades el pasado 29 de diciembre a que den cuenta de la situación, esto no sucedió y en consecuencias a tener en cuenta se decidió suspender la afiliación.

Ante este panorama y de continuar el conflicto, más allá de lo que sucederá con San Luis FC quien quedaría fuera del Torneo de Primera División Femenino y la Copa Federal, los otros clubes afectados serán Juventud Unida y Estudiantes. Ambos conjuntos puntanos militan en el Torneo Federal A y esta situación los dejaría fuera de competencia.

A tal punto, que ni siquiera podrán formar parte la reunión de la divisional pactada para el 18 de enero donde se definirá fecha de inicio y formato del torneo. Cabe recordar, además, que Juventud debe enfrentar a Deportivo Maipú de Mendoza por los 32avos de final de la Copa Argentina por lo que si la situación avanza, tampoco podría disputar la competencia nacional.

El resto de las instituciones que componen el ente liguista tampoco podrán jugar, por ejemplo, el Torneo Regional o competencias organizadas por el Consejo Federal a nivel ligas o clubes.

Otras voces

InfoMerlo citando a Doble amarilla hace la interpretaciòn del cimbronazo en el futbol puntano, aunque hay otras veces, Federico Berná, historiador y co-autor de "Cruzado Corazòn",dice que es una locura como intepretan desde el Concejo Federal los estatutos de AFA y FiFA respecto a la actuaciòn del Estado como "una violaciòn al principio de no intervenciòn e independencia de sus miebros". Esos artìculos se dictaron originalmente para evitar que la política manejara el futbol por sus intereses y no los que hacen al deporte y para evitar presiones y amenazas que sufrían dirigentes según los regímenes gubernamentales donde se encontraran".

"Pero entiendo que esto no es aquello (me hace acordar el abuso que hacen los legisladores con sus fueros). Si hay alguna irregularidad administrativa por parte de una persona jurídica es deber del Estado tomar cartas en el asunto. No se trata si tal o cual gobierno, si me gustan más o menos estos o los otros gobernantes. Se trata del Estado, ni más ni menos, mirá si el Estado va a decir "bueno, que San Luis FC haga lo que quiera porque sino la AFA nos reta". Si hay alguna irregularidad lo tiene que tratar, en incluso la AFA en vez de enojarse debería agradecer al Gobierno de San Luis "por hacernos notar que el club presentaba irregularidades"

"Como va a desafiliar a una liga - continúa Berná- afectando así todala participación en asuntos de AFA (Juventud Unida y Estudiantes en el Federal A, los que están jugando el Regional, los que puedan llegar a jugar torneos regionales federales juveniles de clubes o selecciones de liga,etc. Ahi el CF debe instar a que San Luis FC resuelva su situación irregular y de no hacerlo desafiliar solo a este club. Es una locura desafiliar a toda la Liga.

"Para mi- opina Fede Berná- viene más por una cuestión política, justamente lo que buscaban evitar en otros tiempos los estatutos. Por un lado te piden todos los años los papeles al día de Personas Jurídicas de cada Liga y de cada club que compone cada liga para homologar y despues te quieren desafiliar toda una Liga porque un club está intervenido por Personas Jurídicas de la provincia"

Hay más noticias para este boletin

Rodríguez Saá presiona a la AFA para que la denunciada ex funcionaria Cintia Ramírez siga en San Luis Fútbol Club. Esa movida la lleva adelante a riesgo de que Juventud y Estudiantes queden afuera de disputar el Federal A porque la entidad suspendió a la Liga Sanluiseña de Fútbol.

La Liga Sanluiseña y la dirección de Personas Jurídicas respondieron al Consejo Federal de la AFA. Expusieron las irregularidades registradas en el club que era manejado por la ex secretaria de Deportes, Cintia Ramírez. Sostienen que es problema legal y no deportivo.