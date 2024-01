La salud debe estar cerca del vecino afirma Poggi

En cada actividad dialogó Poggi con los médicos, enfermeros, trabajadores de la salud y escuchó atentamente a los pacientes que esperaban en las guardias.

La jornada del viernes estuvo íntegramente dedicada a la salud

Ya en el cierre de la última actividad, respondió las consultas de los medios de prensa, donde hizo un resumen del día y además se manifestó sobre otros temas.

Servicio público de salud

“A primera hora hicimos una reunión con un grupo de diferentes actores del servicio público de salud, que responden a hospitales del interior, a las CAPS de la ciudad de San Luis, de Villa Mercedes, del Carrillo, para comenzar a construir una red y hacerla eficiente. Que se sepa que si te atienden en un CAPS después se puede derivar a un hospital regional y después en el Carrillo, y que cada uno tenga sus competencias. La salud debe estar cerca del vecino y no al revés. Para eso hay que definir las competencias de cada nivel de atención de la salud y ver qué nos falta para que se cumpla con cada competencia”, inició.

Visita al Hospital ‘Ramón Carrillo’

“Fui al Carrillo, lo conocí, porque no lo había visitado nunca e hicimos el recorrido de una parte. Creo que hay que exhibirlo al Carrillo para que lo conozca el médico de Concarán, el médico de Buena Esperanza, el médico de Unión. Está la necesidad de articular para que el servicio de salud sea uno solo. La estructura es una Ferrari, ahora tenemos que hacerla funcionar. Pero es muy buena, tiene un nivel de máxima tecnología. Yo creo que es el doble de lo que necesita San Luis, el doble porque está la mitad inutilizado. Lo que hay que hacer también es integrarlo al resto del sistema de salud de San Luis para que sea también usuario de esos beneficios”, dijo.

Hospital del Norte

“El Hospital del Norte al que fuimos hoy, que fue concebido hace 10 años como un hospital de referencia, un hospital de 24 horas, y hoy es un CAPS. Queremos devolverle la jerarquía de hospital de referencia” aseguró el primer mandatario y agregó que tiene una zona poblacional de unos 30 o 40 mil habitantes por lo que hay que hacer algunas adecuaciones para que funcione como debe.

Prevención y atención a las adicciones

“Vamos a buscar darle un destino muy noble y va a formar parte de una de las políticas de Estado más importantes de la Provincia, que es la prevención y asistencia a las adicciones. En este edificio que están viendo, que le falta un mes o mes y medio para terminarse, vamos a poner en marcha el primer Centro Provincial de Prevención y Atención a las Adicciones, flagelo que se ha incrementado muchísimo en los últimos años y que tenemos que abordarlo con toda la seriedad y responsabilidad que corresponde. Va a ser el primer centro, después vamos a ver un poco en Villa Mercedes, vamos a ver cómo está lo de La Toma, en qué estado está eso, pero igualmente ahí hay un estilo que es un tanto diferente a esto. Cada uno sería complementario”, señaló al respecto.

“Esto antes iba a ser consultorios de DOSEP, y concordamos con la directora de DOSEP, que consideraba que eso no era prioritario en este momento, y lo volcamos a este flagelo muy grande que tenemos. Acá van a venir las familias y van a tratarse no solamente las personas que padecen el flagelo sino la familia también. Calculamos que tenemos el 90% de la obra armada, en un mes o mes y medio puede estar. La expectativa es poner en marcha un programa provincial que nace de una necesidad imperiosa que es abordar el tema de las adicciones”.

“Además de la lucha contra la droga que ya es un tema de seguridad, tenemos que prevenir que nuestros chicos no se enfermen, pero ya tenemos muchos chicos que están con las adicciones entonces tenemos que abordar el tema. No podemos escondernos, primero hay que reconocer que tenés ese problema y una vez que reconoces el problema tenés que abordarlo, pero primero hay que reconocerlo”, enfatizó.

“Nosotros reconocemos que hay una alta proporción de la sociedad que está afectada por adicciones, entonces tenemos que tratar de, no solamente prevenir con deporte, con cultura, con escuela, sacando a los chicos de la calle; sino también hoy asistir”, indicó.

Cierre del Set de Cine

Consultado sobre temas diferentes a la actividad, como el uso del Set de Cine para Gendarmería, el Gobernador de San Luis respondió: “El Set de Cine hace 15 años que no se usa, no sé si se usó alguna vez para alguna película. No creo, yo que tengo uso de razón creo que no se usó nunca. Lo vamos a afectar entonces a un rol más necesario en este momento que es la Gendarmería, va a ser sede de Gendarmería que nos va a ayudar en la lucha contra el narcotráfico”.

Y agregó: “Obviamente que a los artistas y quienes han planteado ese tema vamos a escucharlos y vamos a buscar un espacio de contención para ellos también, porque la cultura tiene que ser un centro de contención para los chicos”.

En esta misma línea de conversación expresó: “El segundo problema en importancia que tiene la provincia no es que no se hacen películas de cine, es que nos roban, es que está el narco. Uno tiene que priorizar y decidir prioridades, y hoy lamentablemente no es prioridad hacer películas de cine en San Luis, sin dejar de reconocer la importancia del tema, pero la prioridad es la seguridad de nuestra gente. Gendarmería va a complementar y ayudar a nuestra fuerza policial a luchar contra el delito y el narcotráfico”.

Cierre de merenderos

“Los merenderos están cerrados hace 6 meses, y yo voy a trabajar para que los chicos coman en sus casas, no en un merendero. Pero están cerrados desde antes, después de las elecciones. Abusaron de la pobreza”, afirmó el Primer Mandatario provincial sanluiseño.

Balance del primer mes de gestión

“Tengo muchas ilusiones, mucho entusiasmo. Nunca pensé que iba a recibir lo que recibí, transición cero lamentablemente. No supe si existían medicamentos en los hospitales, si nuestros patrulleros tenían cobertura de seguro, no sabía cuántos empleados públicos hay, cuántos trabajadores o beneficiarios del Plan de Inclusión hay, cuál es el Parque Automotor. Fue todo como el ‘Gallito Ciego’, el juego que hacían los chicos que te ponías con una venda a buscar las cosas, así entramos al gobierno. En un mes hemos detectado muchos lugares donde se fugaba la plata, se fugaba a través de la corrupción, de los aprovechados del Estado. Hemos encontrado el 10%, nos falta encontrar el 90%. Pero gran parte de la plata que nos falta se fue con la corrupción y los aprovechados del Estado. Entonces bueno, tenemos que tapar todos esos agujeritos que eran focos de salida de los recursos públicos de la gente, que son los impuestos que pagamos todos”, sostuvo Poggi.



Ya para cerrar, agregó: “Tenemos un déficit, una tragedia social con la pobreza que es récord. Somos la tercera provincia con mayor pobreza en el país, y tenemos una tragedia financiera. Voy a presentar un proyecto de ley para que la Legislatura, la semana que viene, se reúna en sesiones extraordinarias para que nos habilite a tomar un empresto por un mes de salario al Banco Nación para poder pagar en tiempo y forma el sueldo de enero. Eso lo recibimos, no lo inventé yo, lamentablemente”, concluyó.