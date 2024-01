Personajes de nuestro fútbol.El "Chuchi" Fumagalli

En el año 1970, Juan Martín Oneto Gaona, interventor del fútbol argentino, señala que este organismo ha decidido que los jugadores seleccionados de Argentina deberán usar pelo corto y que esta medida también pretenden inculcarla en los clubes.Acá lo sufrió el Chuchi Fumagalli, era arquero de Luján en ese año, le pidieron cortarse el pelo y la barba.



Dice el Chuchi:

En la época militar era “ mal visto” los jugadores con pelo largo y barba, algo que yo lucia con orgullo con mis 28 años. Me deje la barba y pelo a los 18 años. Llegue a Luján en pleno movimiento militar y los dirigentes del Club, me dijeron que debía rasurarme porque había llegado una orden de “arriba”. Tuve visitas “ militares “a mi casa “sugiriéndome que cumpla las órdenes de arriba si no quería sufrir las consecuencias. Llegaron en un Ford Falcon…..Me tuve que afeitar para no figurar en la lista de desaparecidos. Hasta ese nivel llegó la locura en los años 70. Hoy a los ochenta sigo luciendo mi barba y pelo, con las mismas ideas solo que más blancas por las canas, señal de sabiduría….Es como para hacer una novela. Todo esto fue por Abril del 70, con gobierno militar, que si no hacías caso ibas al paredón.

Edgardo Fumagalli tenìa una particularidad màs allá del pelo largo y barba, usaba bermudas y buzos de colores, ademàs ingresaba a la cancha con un perro "Jackie" una colli que lo acompañaba cuando ingresaba el equipo a la cancha.

Santafesino de Sunchales, el arquero dejo una huella imborrable en compañeros y rivales en sus años que atajò en el futbol mendocino. Ejerce como técnico-químico en Carlos Paz, Córdoba donde reside y cada tanto se pega una vueltita por tierras cuyanas donde dejó tantos afectos.

En Mendoza ademàs de Luján Sport Club jugó en Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima.