Comenzó la Semana de la Miel en San Juan

Con el objetivo de impulsar el consumo de miel producida en San Juan, acercar a los sanjuaninos a los productores locales, fomentar la compra directa de productos de alta calidad y brindar capacitación sobre temas vinculados al sector apícola, se lanzó esta nueva edición del evento. Durante la jornada se presentaron las diversas actividades que se desarrollarán, entre ellas capacitaciones, degustaciones y exposiciones, con eje en la calidad de la miel sanjuanina.

La mesa de autoridades estuvo conformada por el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández; el director de Desarrollo Agropecuario, Leonardo Storniolo; la directora de la Educación Experimental Agropecuaria San Juan (INTA), Mónica Ruiz; el director de Educación Técnica y Formación Profesional del Ministerio de Educación, Rodolfo Navas; y el representante del sector productivo de la Mesa Apícola Provincial, Manuel Ruiz.

El ministro Fernández destacó la importancia de esta iniciativa: “La apicultura es una actividad noble y transversal. San Juan no produce grandes volúmenes a nivel nacional, pero sí mieles de excelentísima calidad, lo que constituye un factor diferenciador para posicionarnos mejor. En una era que valora lo saludable, la miel se destaca por sus propiedades alimenticias y medicinales. Debemos sostener esta actividad no solo por su producción, sino también por su rol en la polinización de nuestros campos, clave para obtener semillas de alta calidad en los valles cordilleranos. La integración con el Ministerio de Educación es fundamental: atrae a estudiantes de escuelas agrotécnicas, combinando teoría y práctica. Aunque no genera gran empleo, la apicultura ofrece oportunidades únicas. San Juan produce bienes de altísima calidad, asociados al reconocimiento y a un mejor valor. Avanzamos explorando la producción orgánica de miel —otro elemento diferenciador— y contamos con la ventaja de ser líderes en identificaciones geográficas (IG). Propongo trabajar en una IG para la miel sanjuanina, caracterizándola según los campos donde las abejas polinizan”.

Por su parte, el director Leonardo Storniolo expresó: “Esta semana buscamos impulsar la producción de miel, que no es solo un producto, sino un componente clave de nuestro sector productivo. Por ello, ofreceremos cursos y capacitaciones que refuercen estas acciones y garanticen una miel exquisita con sello sanjuanino”.

A su turno, la directora del INTA señaló: “Nuestro trabajo va más allá del fomento productivo: hacemos ciencia aplicada a la agricultura. Hoy podrán degustar mieles elaboradas en el marco de un proyecto del INTA, financiado por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la provincia, enfocado en caracterizarlas y agregarles valor según la flora de origen. Esta línea de investigación —desarrollada junto con la UNSJ, la UCuyo e investigadores del CONICET— refleja cómo las instituciones científico-técnicas apoyan al sector, mejorando y valorizando sus productos”.

Uno de los momentos más emotivos del encuentro, fue el reconocimiento a cuatro personas que fueron artífices del crecimiento del sector apícola en San Juan, distinguidos de manera póstuma, Jorge Ernesto Rodríguez Wâchter (recibió su esposa, Marta Alonso), Antonio Pedro Beorchia Nigris (recibió su hijo, Miguel Antonio Beorchia), y Luis Benito Maggio (recibió su esposa, Trinidad Manzanarez). También fue distinguido en persona Fernando Ruiz.

Al finalizar, se presentaron los resultados del Proyecto de Caracterización de Mieles y se llevó a cabo una degustación dirigida, a cargo del Panel de Degustaciones del INTA y la Universidad Católica de Cuyo.