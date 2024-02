AMProS evaluará la propuesta de aumento salarial

AMProS informó que recibió la propuesta de aumento salarial para los meses de febrero y marzo del año en curso y a pesar de que según sus referentes, no soluciona la crisis sanitaria que está viviendo la provincia de Mendoza, los delegados presentes en la Subsecretaría de Trabajo decidieron evaluarla y enviar una respuesta luego de consultar a los profesionales en los lugares de trabajo.

Claudia Iturbe, secretaria general de AMProS, aseguró al salir de la reunión: “Recibimos la misma propuesta que el resto de los gremios. La verdad es que para nosotros no es una propuesta que contemple la solución al sufrimiento de los mendocinos que tienen serias dificultades para conseguir un turno, con esperas de hasta seis meses, debido a la falta de profesionales. Esto no contempla una política de salud, no es una paritaria donde se pueda discutir y dialogar. La situación económica de los profesionales nos obliga a que ellos puedan opinar sobre las dos propuestas y en los próximos días vamos a responder por escrito. Lo hacemos de esta manera porque creemos que no es una Paritaria que intente resolver los problemas de los trabajadores y mucho menos de la gente que se atiende en los efectores públicos”.

PROPUESTA ALTERNATIVA 1:

Se propone otorgar por única vez una suma no remunerativa no bonificable y compensatoria de pesos noventa mil ($ 90.000) pagadera en el mes de febrero de 2024. Esta suma será abonada por agente. En caso que el agente preste servicios en más de una jurisdicción, sólo recibirá el beneficio en una sola de las liquidaciones. La misma sólo se liquidará a los agentes con alta administrativa al 31 de enero de 2024.

Se ratifica el incremento salarial del 5.80% sobre la Asignación de Clase acordado en noviembre de 2023 para el mes de enero de 2024. Asimismo se propone un incremento del quince por ciento (15%) sobre la Asignación de Clase para los meses de Febrero y Marzo de 2024 respectivamente, calculados sobre la base fija del mes de diciembre de 2023. Los porcentajes aquí propuestos son no acumulativos y subsumen aquellos acordados para los meses específicamente mencionados.

PROPUESTA ALTERNATIVA 2:

Se ratifica el incremento salarial del 5.80% sobre la Asignación de Clase acordado en noviembre de 2023 para el mes de enero de 2024. Asimismo se propone un incremento del dieciséis por ciento (16%) sobre la Asignación de Clase para los meses de Febrero y Marzo de 2024 respectivamente, calculados sobre la base fija del mes de diciembre de 2023. Los porcentajes aquí propuestos son no acumulativos y subsumen aquellos acordados para los meses específicamente mencionados.