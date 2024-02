Keisy Perafán estará en el Gran Slam de Judo de París

Junto a otros ocho judocas argentinos (seis caballeros y dos damas), Keisy Perafán participó de una cita mundialista del judo que congregó a los mejores del planeta en cada una de las divisiones. La dura competencia le sirvió a la puntana para evaluar su verdadero nivel competitivo y pulir su técnica ante fuertes oponentes que también tratan de llegar a los Juegos Olímpicos de Paris de este año.

A Perafán no le fue bien en este certamen que otorga puntaje para la cita olímpica y que forma parte del UF World Tour. Perdió los dos combates ante la francesa Laura Fraespadinha en la división femenina de menos de 48 kilogramos. “A pesar de que no sumé puntos, el torneo me dejó buenas sensaciones porque mejoré mucho con respecto a junio del año pasado, cuando no quedé conforme con mi rendimiento. Ahora vuelvo a sentirme fuerte y con confianza. Pude hacer estas luchas para ver dónde estoy parada y para saber cómo trabajar y cómo encarar las competencias que se vienen”, contó Keisy.

“Tengo mucho por trabajar. Me quedan tres torneos internacionales para sumar todos los puntos que pueda. Es difícil contar la experiencia cuando no se logran los objetivos y los resultados esperados, pero voy a aprovechar al máximo los campos de entrenamiento e intentarlo todo, con todas mis fuerzas, hasta el último día de clasificación”, prometió la judoca.

Este certamen parisino fue ganado por Francia, verdadera potencia en esta disciplina. En segundo lugar, quedó Japón y en el tercero, Alemania. Argentina ocupó el puesto 34º en el medallero general.

Otro de los torneos importantes que se avecinan será del 26 al 28 de febrero en Lisboa, Portugal. Perafán aprovechará su estadía en Europa para poder entrenar, perfeccionar su técnica y ponerse a punto para los compromisos que se acercan.