El Tomba empató con Unión, es único puntero en su zona

Muchísimas modificaciones metió Daniel Oldrá en Godoy Cruz respecto de la victoria en Córdoba frente a Belgrano porque además de la doble jornada semanal de la Copa de la Liga se viene el ida y vuelta con el Colo Colo chileno por el repechaje de la Copa Libertadores de América.

Unión de Santa Fe no venía bien (derrota en casa ante Newells Old Boys), casi se llevó lo que vino a buscar - el empate- erigiendo a su arquero en el responsable de terminar sin goles en su valla.

Es que si bien no fue un buen partido quien tuvo las jugadas de riesgo que casi terminan en gol fueron a favor de Godoy Cruz. El punto vale, no hay que lamentarse que no se haya podido sumar de a tres de local, es que quien acompañaba al Tomba en la punta, cayó goleado de gol (Newells 0- Racing 4) y eso le permite estar como puntero en soledad en su grupo.

A propósito de Racing, será el próximo rival del Expreso mendocino. Ante la Academia el próximo sábado a las 19 en Avellaneda, despues otro partido de visitante, en Córdoba con Instituto y recién volverá a Mendoza en la 8va fecha cuando reciba a Estudiantes de La Plata.

Síntesis:

Godoy Cruz:

Franco Petroli; Lucas Arce, Braian Salvareschi, Thomas Galdames y Elías Pereyra; Tomás Pozzo, Marcos Montiel, Juan Andrada, y Juan Bautista Cejas; Tomás Conechny y Salomón Rodríguez DT: Daniel Oldrá./ Cambios: Vicente Poggi x Pozzo, Martín Pino x Rodriguez, Bruno Leyes x Andrada, Tomás Badaloni x Cejas, Federico Rasmussen x Pereyra.

Unión: Nicolás Campisi; Federico Vera, Nicolás Paz, Miguel Torrén, Claudio Corvalán y Bruno Pittón; Mauro Pittón, Joaquín Mosqueira y Mateo Del Blanco; Lucas Gamba y Adrián Balboa. DT: Cristian González./ Cambios: Mauro Luna Dialle x B. Pittón, Lionel Verde x M. Pittón, Jerónimo Domina x Balboa, Nicolás Orsini x Gamba.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Estadio: Malvinas Argentinas.