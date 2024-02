Puntero, invicto, puntaje ideal y valla invicta

El Expreso ganó un difícil partido en Barrio Alberdi.Con más de medio equipo, sin los habituales titulares (Galdames, Arce, Conechny, López Muñoz (lesionado) y Cejas junto a Juan Andrada y Salomón Rodríguez (no convocados); aun así, el Bodeguero volvió a traerse tres puntos para Mendoza.

Dichos cambios se deben a la maratónica cantidad de partidos por jugar en poco tiempo. Es por eso que Oldrá decidió darles un descanso a algunos jugadores.

El cotejo no fue atractivo. Belgrano (que hace siete partidos que no gana, incluyendo su derrota por Copa Argentina) hizo lo que pudo, provocando más de un susto al Tomba. Incluso el Pirata tuvo a su favor una revisión de penal, que el árbitro, luego de ver el monitor, no otorgó la pena máxima.

Por otro lado, vimos dos versiones de Godoy Cruz, que, en el complemento mejoró su estilo de juego con los ingresos de Cejas, Conechny, Pozzo, Galdames y Leyes, ya repuesto de su lesión.

No fue buen partido del elenco mendocino; incluso, el propio Oldrá declaró que lo más justo hubiera sido un empate. Pero, goles son amores, se ganó y eso es lo que importa.

El gol:

Segundo tiempo, minuto 16, Rasmussen para Poggi, éste para Fernández, sobre el vértice izquierdo del área chica la pide Conechny, el “Indio” lo ve y para ese sector parte un largo centro aéreo cruzado; domina Conechny, llega a línea de meta, asistencia para Badaloni que le rompe el arco a Losada.

Para destacar:

Nuevo gol de Badaloni con la camiseta de Godoy Cruz, luego de su paso por Tigre. Valentín Burgoa, cumplió 100 partidos jugando en primera de AFA “con el club que lo vio nacer”. Regreso de Bruno Leyes después de padecer una larga lesión.

¡Ganó nuevamente el Tomba. Uno de sus mejores inicios de certamen desde que está en primera. Expreso cargado de ilusiones.

El próximo partido de Godoy Cruz será el martes próximo -de vuelta en el Malvinas Argentinas - cuando reciba a Unión de Santa Fe.

Sintesis:

Belgrano: 0

Nahuel Lozada; Ignacio Barinaga, Rafael Delgado, Nicolás Meriano, Matías Moreno,Santiago Longo, Facundo Quignon, Matías García y Francisco González Metilli; Bryan Reyna y Lucas Passerini. DT: Guillermo Farré. / Cambios: Ulises Sánchez x Quignon, Alejandro Rébola x Meriano, Facundo Lencioni x Delgado, Pablo Echavarría x García, Jeremías Lucco x Reyna.

Godoy Cruz: 1

Franco Petroli; Manuel Guillén, Pier Barrios, Federico Rasmusen y Martín Luciano; Marcos Montiel, Roberto Fernández, Vicente Poggi y Valentín Burgoa; Nahuel Ulariaga y Tomás Badaloni. DT: Daniel Oldrá./ Cambios: Tomás Conechny x Ulariaga,Juan Cejas x Burgoa, Thomas Galdames x Luciano,Tomás Pozzo x Poggi,Bruno Leyes x Baldaloni.

Elgol: ST:16: Badaloni (GC)

Árbitro: Darío Herrera.

Estadio Julio César Villagra

Colaboración de Roberto Durán para Cuyo Noticias