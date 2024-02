Valentina Aguado se prepara para los Juegos Olímpicos

Valentina Aguado tiene un sueño olímpico y está trabajando para concretarlo en París. Ahora se encuentra en Innsbruck, Austria, y describió que allí hay un muro “con instalaciones increíbles. La mayoría de las delegaciones y atletas del circuito mundial de escalada vienen a concentrar acá”.

Antes estuvo en París entrenando una semana, otra ciudad a la que recurren muchos deportistas de élite. “Tiene una gran variedad de gimnasios y el ‘seteo’ en Francia es uno de los mejores del mundo”, agregó la escaladora, que siempre tiene presente la contención brindada por su familia.



En esta gira europea de entrenamiento también pasó por Milán, “ciudad en la que hoy en día se encuentra el Centro Federativo del equipo Italiano. Tiene una gran variedad de gimnasios y muy buenas instalaciones”, añadió Valentina.



Por último, Aguado narró que estará un mes en Innsbruck, hasta los primeros días de marzo, cuando se desarrollará una competencia en Alemania llamada Studio Bloc, de gran nivel internacional. Después, en abril, ya empiezan las copas del mundo “que voy a usar como instancias preparatorias, previo a los eventos clasificatorios a París”.



Valentina estudia Ingeniería en Agrimensura en la universidad ‘Juan Agustín Maza’, de Mendoza: “Actualmente me encuentro entre los entrenamientos y la tesis”, cerró con un entusiasmo que contagia.

Dijo Valentina Aguado

Empecé el 2023 con un único objetivo que despedí en Octubre con los Juegos Panamericanos

Todavía hay cosas que repaso en mi cabeza pero estoy tranquila de que hice todo lo que estaba a mi alcance, junto a mi equipo, para llegar de la mejor manera posible

El 2023 me regaló experiencias únicas, me enseñó pero también me golpeó un poquito

Sostener lo que quedaba del año después de octubre fue muy difícil, física y mentalmente. Me propuse terminar de rendir mis materias en la universidad mientras todavía tenía algunas competencias pendientes. Fueron meses muy estresantes pero algo que me ayudó fue seguir el ejemplo de una amiga y convertí cada sesión de entrenamiento en mi "lugar seguro" olvidandome un poco de todo estando ahí.

Todo fue encajando perfectamente y por más estresante que haya sido terminé el año completa (o casi jaja).

Me volví a enamorar de la competencia de boulder, volví a tener confianza en mí misma y terminé 5to año limpia a un pasito de ser ingeniera

Después de una semanita de descanso en diciembre, retomé los entrenamientos de a poco pero dándome mi espacio para disfrutar de estar en casa, con mi familia y amigos (es lindo ver qué a pesar del tiempo y la distancia algunos vínculos siguen siendo tan lindos y fuertes )

Empiezo el 2024 con el corazón lleno y con muchas ganas de enfrentar lo que viene. Ya casi una semana de que llegué a Europa para preparar los nuevos objetivos de este año

ANSL