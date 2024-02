Con el Prólogo comienza la Vuelta de Mendoza

Juan Pablo Dotti, es el ciclista más ganador de la Vuelta de Mendoza, con cuatro triunfos. Juan Carlos Ruarte, y Gabriel Brizuela inscribieron su nombre tres veces siendo los máximos ganadores del giro mendocino, este es el historial de los ganadores de la Vuelta de Mendoza +

1977 Juan Carlos Ruarte San Juan

1978 Raúl Labate Pergamino

1979 Juan Carlos Ruarte San Juan

1980 Juan Domingo Jácamo San Juan

1981 Manuel Cayetano Cortez Mendoza

1982 Juan Carlos Ruarte San Juan

1983 Luis Biera Mechonguè

1984 Roberto Escalante Mendoza

1985 Omar Contreras Mendoza

1986 José Villarruel Mendoza

1987 Juan Carlos Rosero Ecuador

1988 Raul del Rosario Ruarte La Rioja

1989 Daniel Castro San Juan

1990 Pablo Elizalde Tigre

1991 Rubén Bergamín Mendoza

1992 Daniel Castro San Juan

1993 Juan Marcelo Aguero Mendoza

1994 Fabio Placánica Saavedra

1995 Pedro Rodriguez Ecuador

1996 Darwin Chulde Ecuador

1997 Ariel Jaime Mendoza

1998 Cassio Freitas Brasil

1999 Elder Herrera Colombia

2000 Edgardo Simón Coronel Suárez

2001 Edgardo Simón Coronel Suàrez

2002 Pedro Prieto Chacabuco

2003 Alejandro Corvalán Mendoza

2004 Gabriel Brizuela Mendoza

2005 Sebastián Cancio Junín (Bs As)

2006 Marco Arriagada Chile

2007 Ignacio Gili Mendoza

2008 Ignacio Gili Mendoza

2009 Gabriel Brizuela Mendoza

2010 Alvaro Argirò Tucumán

2011 Luciano Montiveros San Juan

2012 Juan Pablo Dotti Bolivar, Bs As

2013 Daniel Zamora San Juan

2014 Roberto Richeze Buenos Aires

2015 Gabriel Brizuela Mendoza

2016 Juan Pablo Dotti Bolivar, Bs As

2017: Juan Pablo Dotti Bolivar Bs As

2018: Daniel Díaz Salta

2019: Juan Pablo Dotti Bolivar Bs As

2020: Juan Pablo Dotti Bolivar Bs As

2021: Juan Pablo Dotti Bolivar Bs As

2022: Laureano Rosas Las Flores, Salta

2023: Nicolás Paredes, Colombia







Los números de la última edición (2023)

Ganador de la 47 edición de la Vuelta de Mendoza

1º- Nicolás Paredes

2º- Wilber Rodríguez

3º- Kenny Nijsse

Podio de las metas sprint

1º- Leandro Velárdez (Selección Mendocina)

2º- Mauricio Páez (Selección Mendocina)

3º- Cristian Arriagada (Selección de Chile)

Ganadores de metas de montaña

1º- Jonathan Agüero (Municipalidad de las Las Heras)

2º- Edison Bravo (PCTENO)

3º- Álvaro Camellanqui