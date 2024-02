San Luis: hay 135 vehículos estatales con paradero desconocido

El censo del Parque Automotor Provincial de San Luis forma parte de las revisiones que el gobernador Claudio Poggi le encomendó al secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Bazla, apenas comenzó la gestión. “Esto nos ha permitido definir la cantidad de vehículos que hay –son 1.748– y la cantidad que están fuera de servicio –es el 51,4 %, es decir, 899 unidades–.

La tarea que iniciamos en el día de hoy es la investigación para averiguar el destino de 135 vehículos, que es la diferencia que surge de los vehículos censados, los que realmente están, que son tangibles, y 135 que están registrados y no sabemos dónde están”, explicó Bazla. Iniciarán las averiguaciones en todos los ministerios, secretarías y organismos del Estado, centralizados o descentralizados, para determinar su paradero.

Bazla, junto al director del Parque Automotor, Horacio del Percio, acompañaron al Gobernador este miércoles a la mañana en un recorrido por el Parque Automotor Provincial, donde están los vehículos del Estado que por largo tiempo han permanecido abandonados, sin uso.

Allí, al ser consultado sobre desde cuándo faltan esos vehículos, el secretario Bazla dijo que eso surgirá de la investigación, pero que, en algunos casos, es más sencillo hacer la estimación. “Por ejemplo, en el caso de las ambulancias es fácil determinar desde cuándo faltan y determinar el plazo de utilización, porque las ambulancias no pueden tener más de 10 años de antigüedad”, explicó. Por tanto, todas las ambulancias cuyo modelo es anterior a 2013 se dan de baja para ese servicio.



Lo que sí saben es que el mayor porcentaje de rodados que faltan son de los ministerios de Seguridad y Salud, que por su actividad son los que mayor cantidad de vehículos tienen. Seguridad tiene “prácticamente el 60% de los vehículos del Parque Automotor de la Provincia, y Salud está en el orden del 22% ó 23%. Es decir, que entre ambos tenemos prácticamente el 75% del parque”, informó.

El Secretario confirmó que, en efecto, la pesquisa que realizan puede derivar en denuncias en la Justicia. En términos de cantidad de bienes (y por ende de dinero) que pertenece a los sanluiseños y que no está a disposición para el uso público, 135 rodados es una cifra enorme. “Existe la responsabilidad funcional y la responsabilidad personal, en cuyo caso, si hay funcionarios responsables, deberán responder hasta con su patrimonio personal por la desidia o negligencia en la que hayan incurrido al no mantener adecuadamente vehículos que estaban en condiciones de ser preservados, o por los vehículos que han desaparecido”, refirió.

Cuando realizaron el recorrido, los funcionarios le comentaron al Gobernador sobre algunos rodados que mostraban el faltante de algunas partes, por ejemplo, el motor. Se presume que hubo desguaces sistemáticos en el predio. “Respecto del desmantelamiento tenemos un problema serio, por la falta de registro. La Provincia no tiene un registro, no tiene una ‘historia clínica’, de cada uno de los vehículos. ¿Cómo debería ser esto y cómo será de acá en adelante? Queremos que cada vehículo que ingresa tenga una ficha en la cual se va a determinar el estado en que entra. Porque si el vehículo ingresó con el motor funcionando, quiere decir que tenía carburador, y no puede ser que ahora se revise el vehículo y no tiene carburador, por poner un ejemplo”, ilustró.

Por otro lado, el funcionario dijo que les resta determinar la diferencia entre lo que está censado y el registro patrimonial. “Hasta ahora tenemos lo efectivamente censado y el informe del Registro de la Propiedad del Automotor. Nos falta el registro patrimonial, es decir, qué tiene incorporado la provincia a su patrimonio a través de cada ministerio”, explicó.

“Son vehículos comprados con impuestos de los sanluiseños y están desmantelados”







Luego de conocer los datos que arrojó el censo automotor, que marcan que más de la mitad de la flota de la Provincia está inutilizada y que faltan vehículos, el gobernador Claudio Poggi recorrió la Planta Verificadora Nº1, donde están abandonados gran parte de esos rodados.

Tras recibir el informe del censo del Parque Automotor Provincial, el gobernador Claudio Poggi, se tomó unos minutos de la calurosa mañana para recorrer el predio de la Planta Verificadora Nº1, ubicada en Granaderos Puntanos, entre Sarmiento y Leandro N. Alem, en San Luis capital.

Allí, descoloridos, rotos, con abolladuras y signos de desguace, hay una gran cantidad de rodados inutilizados o en estado de abandono que la actual gestión recibió de la anterior y que se ha resuelto rematar, con la perspectiva de recuperar algo del dinero invertido por el Estado en esos bienes que están inactivos desde hace tiempo. “Lo triste de esto, porque en definitiva son vehículos que se compraron con los impuestos de los sanluiseños, es que están totalmente desmantelados, abandonados, fruto de la desidia de quienes tenían la responsabilidad de cuidarlos y usarlos bien, porque al vehículo del Estado hay que usarlo como si fuera de uno”, consideró el Gobernador.



Hay dos datos significativos que surgieron del censo: uno es que del total de 1.748 rodados que conforman la flota automotor de la Provincia, el 51,4 % (es decir, 899) están fuera de servicio “por la desidia, el abandono y la corrupción”; y muchos han sido desguazados, reiteró Poggi. Se trata, fundamentalmente, de vehículos de la Policía y ambulancias, que no están en la calle al servicio de la seguridad y la salud.

El destino de esos vehículos es incierto. La secretaría de Ética Pública y Control de Gestión está abocada a investigar dónde están.

“El 10 de diciembre asumimos con la mitad del parque automotor operativo y la otra mitad fuera de servicio. Hemos tomado la decisión de rápidamente fijar fecha para el remate. Hicimos un acuerdo con el Colegio de Martilleros de la Provincia y será el sábado 8 y el domingo 9 de junio que organizaremos una subasta pública de los vehículos”, comentó el Gobernador. Irán a remate un total de 900 rodados, entre motos, autos y utilitarios.

Dijo que recibirán el asesoramiento del Colegio para hacerlo operativo. “Hay algo que irá a chatarra; otros vehículos, con arreglos y rectificaciones, serán reutilizables. Al que no le faltan las ruedas, le falta el motor, o los asientos. La verdad es que es una desidia total. Pero, por lo pronto, vamos a resolver esto rápidamente, porque tenemos que sanear el parque automotor para ver qué nueva flota de seguridad necesita la Provincia, qué patrulleros necesitamos, qué ambulancias necesitamos”, explicó.