Los mendocinos del Federal A ya tienen rivales

Se jugará en 4 zonas, 2 de 10 equipos y 2 de 9. Será a dos ruedas, todos contra todos. De esos 38 participantes 18 pasarán a la segunda fase, cinco por cada grupo de 10, y 4 cada uno de la zona de 9 pasarán de ronda. Estos 18 equipos se dividarán en dos zonas de 9 equipos cada una que jugarán a una sola rueda.

A semifinales llegarán el primero y el segundo de cada una de las dos zonas, partido y revancha definiendo en casa del que terminó mejor posicionado. La final por el Ascenso a la Primera Nacional será a un solo partido sin ventaja deportiva, es decir que si hay empate se define en los penales, el escenario para la finalísima sería el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

San Martin

Fecha 1: vs Camioneros (V) / F2: vs Juventud Unida SL (L) / F3: vs Ciudad Bolivar (V) F4: vs Huracán Las Heras (L) / F5: vs Atenas RC (V)/ F6: vs Estudiantes SL (L) / F7: vs Gutiérrez (V) / F8: vs Argentino Monte Maíz (L) /F9: vs Ferro GP (V)/ F10: vs Camioneros (L) /F11: vs Juventud Unida SL (V) / F12: vs Ciudad Bolivar (L) / F13: vs Huracán Las Heras (V) /F14: vs Atenas RC (L) / F15: vs Estudiantes SL (V) / F16: vs Gutiérrez (L)/ F17: vs Argentino Monte Maíz (V)/ F18: vs Ferro GP (L)

Huracán Las Heras

Fecha 1: vs Estudiantes SL (L)/ F2: vs Gutiérrez (V)/ F3: vs Argentino Monte Maíz (L)/ F4: vs San Martín (V) / F5: vs Camioneros (L) / F6: vs Juventud Unida SL (V) / F7: vs Ciudad Bolivar (L)/ F8: vs Ferro GP (L) / F9: vs Atenas RC (V) / F10: vs Estudiantes SL (V)/ F11: vs Gutiérrez (L) / F12: vs Argentino Monte Maíz (V) / F13: vs San Martín (L) / F14: vs Camioneros (V) / F15: vs Juventud Unida SL (L) / F16: vs Ciudad Bolivar (V) / F17: vs Ferro GP (V)/ F18: vs Atenas RC (L)

Gutierrez

Fecha 1: vs Ciudad Bolivar (V)/ F2: vs Huracán Las Heras (L)/ F3: vs Atenas RC (V)/ F4: vs Estudiantes SL (L)/ F5: vs Ferro GP (V) / F6: vs Argentino Monte Maíz (V)/ F7: vs San Martín (L)/ F8: vs Camioneros (V)/ F9: vs Juventud Unida SL (L) / F10: vs Ciudad Bolivar (L) / F11: vs Huracán Las Heras (V) / F12: vs Atenas RC (L) / F13: vs Estudiantes SL (V)/ F14: vs Ferro GP (L)/ F15: vs Argentino Monte Maíz (L) / F16: vs San Martín (V)/ F17: vs Camioneros (L)/ F18: vs Juventud Unida SL (V)

Los DT

Hernán Vazquez en Atlético San Martín, Alejandro Abaurre en Huracán Las Heras y la dupla Gonzalo Torres- Pablo Jofré (que formaban parte del cuerpo técnico que conducía Carlos Sperdutti que ya no sigue en el Cele) en Gutierrez Sport Club.