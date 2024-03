River le ganó a Independiente Rivadavia sin despeinarse

Sexta derrota en línea para Independiente Rivadavia y es para preocuparse. El nuevo técnico azul con apenas unos dias de trabajo tampoco podía cambiar la imagen del equipo de las últimas fechas y además le tocó jugar con River y en el Monumental.

Lo de River?, nunca fue complicado, ganaba 2 a 0 en la primera media hora de juego y como este futbol de hoy, tiene dos fechas por semana, bajó el pie del acelerador, sino la ventaja pudo ser mucho más amplia.

Para el DT millonario, la ventaja inicial y no preocupándose demasiado lo que hiciera el rival hizo ingresar desde el banco a muchos jugadores que habitualmente no son titulares, no mucho más para decir, cuando la diferencia de un equipo y otro no solo lo refleja el marcador sino también el juego, un hincha del tablón diría "la sacmos barata" .

Seguro que el nuevo técnico habrá tomado muchas notas sobre el desarrollo del equipo, en los papeles este ante River era un "partido perdible", pero apostará a revertir esta muy mala racha de seis derrotas consecutivas y la revancha puede ser el lunes que viene ante el otro ascendido, Riestra.

En la próxima fecha jugará con Riestra, el otro equipo ascendido esta temporada, además pelearán por zafar de la incomoda situación que viven con el promedio para el descenso, el juego está programado para el próximo lunes en el Bautista Gargantini.

Sintesis:

River Plate: 2

Franco Armani; Marcelo Herrera, Sebastián Boselli, Paulo Díaz y Milton Casco; Rodrigo Aliendro, Nicolás Fonseca y Claudio Echeverri, Pablo Solari, Facundo Colidio y Miguel Ángel Borja. DT: Martín Demichelis./ Cambios: Ezequiel Barco x Solari, Agustin Palavecino x Aliendro, Franco Mastantuono x Echeverri, Matías Kraneviter x Fonseca, Ignacio González x Borja.

Independiente Rivadavia: 0

Gonzalo Marinelli; Francisco Pretrasso, Mauro Maidana, Tobías Ostechega y Emmanuel Mas; Luciano Abecasis, Antonio Napolitano, Gastón Gil Romero y Juan Cavallaro; Matías Reali y Victorio Ramis. Cambios: Matias Ruiz Diaz x Cavallaro, Exequiel Ham x Cavallaro, Juan Manuel Vázquez x Más, Sebastián Zeballos x Abecasis, Francisco Maidana x Gil Romero.

Goles: PT: 21: Borja (RP), 33: Borja (RP)

Arbitro: Facundo Tello

Estadio Monumental