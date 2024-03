Obras en clave de humor llegan al Teatro Mendoza

Este finde el Teatro Mendoza vuelve a presentar obras increíbles para disfrutar y que te duela la panza de risa. El viernes 15, a las 21.30, será el turno “A mí no me digas loca”, de Jéssica Torrijos. La artista, nos invita a explorar ese lado divertido y desenfadado de las mujeres. A través de su talento como escritora, protagonista y directora, nos sumerge en un viaje cómico lleno de personajes que, aunque dicen disparates evidentes, reflejan actitudes con las que todas nos podemos identificar.

Te aseguro que no pararás de reír mientras disfrutas esta comedia encantadora y caótica. "¡A mí no me digas loca!" es una obra que te hará sentir más cercana a tu esencia, te arrancará carcajadas y te recordará que, a veces, la "locura" es solo una forma de abrazar la vida con alegría y autenticidad. ¡No podés perdértela!.

Luego, el sábado 16, a las 21, llega el genio Hernán Casciari con su “Puro Cuento”. El escritor y periodista, presenta en Mendoza los nuevos relatos de su libro «Cuentos contra reloj» en su única presentación de este año en la provincia. Después de siete años sin escribir ficción, Casciari ve acorralada a su propia pereza con un desafío: escribir un cuento nuevo todos los viernes por la mañana con una serie de reglas inquebrantables.

No puede pensar en el cuento antes, ni tener borradores preparados, porque el tema de cada relato es aportado por oyentes de radio y el autor no tiene permitido modificar la consigna. Una vez recibidos los ingredientes de la trama, Casciari tiene una hora y media para redactar, corregir y editar, y otra media hora para leer la historia en voz alta frente a sus lectores.

Por último, el domingo 17, a las 21, llega la obra de Daniel Quiroga “Raquel, episodio dos: volvió Roberto”. Raquel nos contó durante el año pasado sus dolores frente a la ida de su gran amor Roberto. Pero en las vacaciones, Roberto regresó. Llevan 55 días de convivencia y eso produjo en Raquel una mirada interior sobre sus deseos. Obra con todo el humor de Daniel Quiroga y la genialidad de Raquel. Su hermana recién casada, su bicicleta arreglada y todas sus desventuras para más de una hora de puro humor.

Para cualquiera de estas funciones, el pase es por Entradaweb.