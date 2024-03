Las Heras premió con un 0km la responsabilidad ciudadana

En la Sala Cultural Malvinas Argentinas, tuvo lugar el sorteo de un auto 0km, bajo el nombre “Tasas al día, vos al volante”. Transmitido en vivo por el canal oficial de YouTube de la Municipalidad (https://www.youtube.com/watch?v=-RmGr6oJGJA), y ante escribana pública, la premisa de esta propuesta fue la de impulsar la obra pública y la mejora de los servicios del departamento. Este a su vez es uno de los ejes de gestión que promulgó el intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti en su discurso de asunción.

Y fue así que, durante la transmisión en vivo, resultó ganadora María Cristina Domínguez: de El Plumerillo, vecina jubilada de 65 años de edad. "Es una sorpresa muy grande, la verdad no me lo esperaba. ¡No lo soñaba nunca! ¡Estoy muy feliz! Está muy bueno este premio, porque es muy importante estar al día y de alguna forma empuja a pagar", expresó emocionada Cristina Domínguez, que no podía creer la noticia cuando golpearon la puerta de su casa esta mañana.

Fiscalizado por las autoridades encargadas de garantizar la total transparencia del acto, la mesa escrutadora estuvo integrada por: la escribana municipal Daniela Llaver, el director de Asuntos Legales Dr. Pablo Pérez Díez y la Dra. Alejandra Gori, a cargo de la Dirección de Rentas de la Municipalidad de Las Heras. El sorteo se realizó en un módulo digital de selección aleatoria a partir de una base de datos provista por la Dirección de Sistemas e Informática de la comuna, que contenía a todos aquellos contribuyentes que al 11 de marzo de 2024 no registran deuda. Consta en actas que dicha base de datos se encontraba dentro de un dispositivo en poder de la escribana municipal.

La propuesta finalizó con éxito ya que, se premió la responsabilidad ciudadana de aquellas personas al día con sus impuestos y a su vez, sirvió para la actualización de datos. Las Heras construye el futuro de la comunidad. Las Heras, tu hogar.