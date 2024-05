Platense San José busca ser el nuevo Gigante de la Feria

Platense San José, Sindicato Unido celadores no docentes

Juan Antonio Figueroa, hoy con 70 años tiene el orgullo de ser el único boxeador mendocino en haber sido campeón argentino en la categoría de los pesados. Se lo conocía como el "Gigante de la Feria" en su época más brilante en la década del 70, el apodo tenía que ver con que trabajaba precisamente en la Feria de Guaymallén.

Que tiene que ver su historia con Platense San José se preguntará el amigo lector, y es porque la entidad que viste de marrón tiene su predio precisamente frente a la Feria y despues de largos años de ostracismo ha vuelto a competir en la Primera División de la Liga, apunta mucho más lejos, a representar a Mendoza en los torneos organizados por la AFA y a ser el "nuevo Gigante de la Feria", recuperando su campo de juego para lo que está trabajando a full.

Platense da que hablar. Empeño, dedicación y trabajo son los pilares de esta patriada que el club de San José esgrime para poder participar en el certamen de la Liga Mendocina de Fútbol.

“Estamos muy bien. Por lo menos iniciando este nuevo peregrinaje, diríamos, del fútbol de Mendoza, dado que los costos para las instituciones son realmente muy, muy importantes y no todas las pueden enfrentar. Así como nosotros ingresamos, hay otras tantas que han bajado su pulgar porque no pueden participar en este evento. Nosotros estamos trabajando a todo pulmón por una cuestión que no queremos dejar tantos chicos que tenemos parados, en una palabra. Queremos que todos participen” explica Domingo Lara, el Presidente.

Creemos mucho en la función social de la institución, por lo tanto, sabemos que cada chico que se suma o que rescatamos de la calle se siente contenido en el club. Algunos de la calle los rescatamos para que ingresen a nuestra institución y sean contenidos. Ese es nuestro propósito social de la institución. Platense va a cumplir 80 años de vida en el fútbol de Mendoza y siempre ha sido con esa misma línea. Contener” explicó el empresario.

“Estamos trabajando en nuestra cancha, la vamos haciendo de a poquito, con mucho sacrificio, tratando de empezar a que todo tome el tono verde de la cancha porque ha estado muy parado todo esto y bueno, lo vamos logrando despacio” señaló Lara.

“Tenemos un predio muy bonito, con casi 2.900 metros que tiene dos canchas, una en plena preparación y la otra también, para lo cual una va a servir para las divisiones menores y otra para las divisiones mayores. El espacio de la cancha grande tiene la misma medida de la cancha mundialista, así que va a poder participar plenamente un equipo de primera línea” confiesa entusiasmado.



“La totalidad de los profesores de la institución trabajan a honores porque siente un gran amor por los chicos. Colaboramos con el combustible para que puedan legar. La verdad es que hace un gran trabajo. El Sindicato de Celadores y el de Irrigación nos están apoyando y eso se agradece, más en estos tiempos tan difíciles.

Tenemos muchos planes por cumplir y para ello trabajamos convencidos que lo podemos lograr” dijo en el final de la entrevista concedida en el programa “Mendoza Deportiva” que se emite por Radio Jornada (91.9