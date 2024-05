Suspensión por graves incidentes en el Malvinas

Apenas 3 minutos se jugaron del segundo tiempo cuando el árbitro Nazareno Arasa decidió la suspensión del partido que empataban Godoy Cruz y San Lorenzo de Almagro. No había público "neutral" ni hinchas de San Lorenzo, sino una disputa interna entre dos facciones de la barra brava del Tomba.

Arrojaron piedras en el área del arquero del "Ciclón", dos bomberos resultaron heridos, afuera hubo corridas, enfrentamiento con la Policía, apedrearon el micro del plantel de San Lorenzo, dos dirigentes "cuervos" sufrieron cortes y el partido comenzó con muchas dudas si iba a poder continuar.

Solo brevemente hablamos del partido, mejor Godoy Cruz que llegó al gol a través de Ulariaga, despues una suspenson, y otra, hicieron que el equipo se "sacara" por lo que veian que ocurría en las tribunas y lo aprovechó San Lorenzo para empatarlo.

La barra brava de Godoy Cruz ingresó una vez iniciado el partido y recibieron el cántico de los hinchas "normales", no violentos al grito de "Que se vayan todos, que no qued ni uno solo"

“Está suspendido. No estaban dadas las garantías. Agotamos todas las instancias posibles que puede haber. Se trata de cuidar la integridad física de todos, de los jugadores, de nosotros, de lo que es el espectáculo. Empezamos a escuchar los balazos, vino el jefe del operativo y no me dio las garantías. Creo que lo mejor y lo mas sano es haberlo suspendido y después se resuelva en que momento se va a jugar el tiempo restante”, indicó el árbitro Nazareno Arasa una vez que tomó la decisión.





Hasta esta hora no se había infomado sobre detenidos. Además de las corridas, pedreas y enframientos, hubo daños graves (no es la primera vez que ocurre) en los baños del estadio ubicados en el sector de ingreso. Lamentable.

Síntesis:

Godoy Cruz: 1

Franco Petroli; Lucas Arce, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Thomas Galdames; Roberto Fernández, Bruno Leyes, Vicente Poggi; Juan Bautista Cejas, Nahuel Ulariaga y Tomás Conechny. DT: Daniel Oldrá./

San Lorenzo: 1

Gastón Gómez; Agustín Giay, Jhohan Romaña, Gonzalo Luján, Elías Báez; Elián Irala, Eric Remedi; Elian Irala, Iván Leguizamon, Cristian Ferreira, Nahuel Barrios; Adam Bareiro. DT: Leandro Romagnoli.

Goles: PT: 35: Ulariaga (GC), 58: Giay (SL)

Árbitro: Nazareno Arasa.

Estadio: Malvinas Argentinas.

Suspendido por incidentes a los 3 minutos del segundo tiempo













