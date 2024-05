Goleada y clasificación tombina en Copa Argentina

Sin despeinarse Godoy Cruz goleó a El Porvenir 4 a 0 y pasó a la próxima fase de la Copa Argentina. Su rival juega en la Primera C pero dio la sorpresa cuando eliminó a Lanús, pero en este caso ya desde el inicio se mostró la diferencia entre un equipo de Primera división ante un equipo de la cuarta categoría del futbol argentino.

Mas allá de ello, la orfandad en la red de enfrente en los ultimos partidos, vino mas bien que pudieran "mojar" los delanteros hasta redondear la goleada ante un equipo como "El Porve" que prácticamente no lo hizo fuerza.

Mal arbitraje de Pancho Lamolina aunque haya acertado en las expulsiones de Cejas y Pedreira, uno en cada equipo, ignorando un penal "alevoso" de no ver al decir de los hinchas, claro que la inmediatez del primer gol tombino desdibujó el horror arbitral.

Practicamente un solo equipo en la cancha (Godoy Cruz) queda para destacar el debut de un nuevo elemento de la cantera tombina, Agustín Villalobos que es hijo de Manuel Villalobos uno de los "heroes" tombinos que en su momento le dieron el ascenso a la B Nacional.

Por Copa Argentina Godoy Cruz en 8vos de final enfrentará a Independiente de Avellaneda y por la Liga Profesional, el lunes en La Plata jugará ante Estudiantes.

Todavía AFA no se ha expedido respecto a la sanción que sufrirá Godoy Cruz por los incidentes del suspendido partido con San Lorenzo de Almagro en el Malvinas Argentinas con el resultado parcial 1 a 1.

https://cuyonoticias.com/contenido/12396/godoy-cruz-por-penales-elimino-a-san-martin-de-san-juan

La palabra del Gato

Daniel Oldrá en conferencia de prensa: "Lo resolvimos tranquilos, pero sabíamos que iba a ser un partido duro como lo son todos en la Copa Argentina. Estos partidos te traen mucho dolor de cabeza"

"Estuvimos atentos a lo que necesitábamos y pudimos resolverlo bien. No imaginaba este resultado"

"Después del segundo gol se pudieron ver más las diferencias. Lo bueno es que pudieron convertir los nueves"

"A pesar de que ya no somos el equipo de antes vamos yendo de a poco. Trataremos de encontrar nuevamente el funcionamiento"

"Este es un plantel muy noble, que dejan la vida por esta camiseta. Dios quiera que sigamos creciendo como equipo"

"Hay posibilidades de que se vayan otros jugadores, así es el mercado de pases. Es normal que los vengan a buscar después de un gran año"

"Pier Barrios y Rasmussen son el sostén de este plantel, adentro y afuera de la cancha. La importancia de Leyes, de los arqueros, del Indio Fernández son para destacar"

"Ahora nos quedamos sin enganche, estamos jugando con dos extremos y un delantero, o dos delanteros, o tres volantes"

"La idea es traer refuerzos del medio hacia arriba y también dependerá de los que se vayan. Hay jugadores que han tenido pocos minutos y seguramente quieran salir"

"Galdames (Thomas) me ha hecho rabiar más que mi hijo, ¿cómo no me va a tener como un padre? Ha tenido un gran año, sé que lo voy a perder. Pero el fútbol tiene esas cosas. Que se vayan con un cariño de Godoy Cruz significa que acá han sido felices" (Gentileza Dos de Punta)







Síntesis:

Godoy Cruz: 4

Roberto Ramirez, Manuel Guillén, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Thomas Galdames, Vicente Poggi, Nicolás Fernánez, Mariano Santiago, Martin Pino, Tomás Badaloni y Bautista Cejas. DT: Daniel Oldrá/ Cambios: Lucas Arce x Pino, Luciano Cingolani x Santiago, Nahuel Ulariaga x Badaloni, Bruno Leyes x Poggi, Agustin Villalobos x Fernandez.

El Porvenir: 0

Franco Carretero, Kevin Romero, Felipe Ruiz, Julián Quinteros, Javier Peralta Salinas, Leonel Bolig, Ulises Macías, Matías Sarmiento, Brian Pedreira, Maximiliano Alvarenga y Gabriel Urruchúa. DT: Horacio Fabregat/ Cambios: Santiago Sosa x Salinas, Nicolás Vidal x Macias, Lautaro Sequeira x Romero, Mateo López x Alvarenga, Lautaro Miguens x Sarmiento.

Goles: PT: 5: Pino (GC) / ST: 5: Badaloni (GC), 35: Fernández (GC), 37: Ulariaga (GC)

Arbitro: Francisco Lamolina/ Expulsados Cejas y Pedreira

Estadio Julio Cesar Villagra (cancha de Belgrano de Córdoa)