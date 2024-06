Mendoza brindará la primera formación en náutica andina

Este miércoles, en las instalaciones de La Enoteca, se llevó a cabo la firma de convenio entre la Dirección General de Escuelas (DGE) y el Ente Mendoza Turismo (Emetur) para la creación de la carrera de Guía Náutico Andino. Se trata de la primera especialización en el país para la formación de profesionales que aseguren la prevención, control, regulación y seguridad de las actividades que se desarrollen en los ríos y espejos de agua con los que cuenta la provincia.

La firma contó con la presencia de la presidenta del Emetur, Gabriela Testa; la directora de Educación Superior de la DGE, Mariela Ramos; el rector del Instituto de Educación Física 9-016 Dr. Jorge Eduardo Coll, Luis Castillo; el presidente de la Asociación Argentina de Rafting, Mario Mateo; el jefe de formación continua del Instituto de Educación Física, Rodrigo Flores, otras autoridades y equipos de trabajo de las entidades mencionadas.

Respecto de la actividad, la presidenta de Emetur declaró: “Esto es muy importante para la provincia de Mendoza, que tiene ríos navegables en toda su longitud, de norte a sur, y que tiene una fama ganada dentro del turismo aventura en el elemento agua, ya que posibilita disfrutar de actividades como el rafting y el canotaje, entre otras disciplinas. En esta ocasión, la DGE ha tomado esta inquietud que elevó el Emetur a esta institución. Junto con la Federación de Guías de Rafting, que tiene la capacidad de certificar gracias a su expertise, han logrado conformar una carrera de cursado presencial con prácticas dentro del seno del Instituto de Educación Física. Estamos satisfechos porque el objetivo final del ente de turismo es que el turista disfrute, pero para disfrutar es fundamental la seguridad, y es a través del profesionalismo que se puede garantizar un buen manejo y buenas respuestas ante posibles emergencias”, concluyó Testa.

Por su lado, Mariela Ramos, directora de Educación Superior, manifestó: “Desde la Dirección, y como política ministerial, estamos trabajando en todas las demandas de los diferentes sectores productivos. En este caso especial del turismo, y en particular del guía náutico, viene a aportarle al sector la certificación y las competencias necesarias para que aquellas personas que trabajan o que quieran trabajar en nuestros ríos puedan hacerlo de forma capacitada, puedan planificar, puedan realizar el monitoreo y que ellos mismos estén bien preparados para la seguridad de quienes realizan estas actividades. Es la primera en todo el país y nos enorgullece que el Instituto de Educación Superior 9-016 Jorge E. Coll la lleve a cabo. Esto habla del trabajo que tenemos en nuestros institutos, porque tenemos muchas formaciones que son únicas en el país. En Mendoza somos pioneros, dentro de la educación superior, en muchas formaciones que atienden diferentes demandas”, señaló Ramos.

Guía Náutico Andino

Cabe destacar que esta carrera es la primera en el país en ofrecer dicha especialización, tan necesaria para brindar seguridad y profesionalismo, para los mendocinos como para los turistas de todo el mundo que visitan nuestra provincia. Será de modalidad presencial, tendrá una carga horaria de 450 horas reloj, una duración de un año (dos cuatrimestres) y otorgará el certificado de Guía Náutico.

El presidente de la Asociación Argentina de Rafting, Mario Mateo, destacó: “Para nosotros es un gran logro del que venimos atrás varios años junto a Turismo y a los prestadores de servicios. Yo llevo muchos años en el sector y se mueve mucha gente en los ríos, como para viajes de egresados, turismo internacional, nacional y provincial. Nosotros antes teníamos muy marcado lo que era temporada baja y temporada alta, y hoy eso ha cambiado bastante debido a la conectividad que tenemos en la provincia y a las distintas alternativas. La gente opta por la aventura y el rafting en Mendoza; Potrerillos y el río Atuel son opciones siempre latentes para el turista”, indicó Mateo.

Por último, Luis Castillo, rector del Instituto de Educación Física Dr. Jorge Eduardo Coll, expresó: “Estoy muy emocionado. Son de esos días en los que uno se siente orgulloso de ser mendocino. Porque hay más de 200 instituciones que tienen la carrera de Educación Física y no cambian ese patrón seducidos por la matrícula, cuando en realidad todos los pueblos están necesitando de ciertas formaciones que no requieren de ser profesores de Educación Física y sí de especialización adecuada a las necesidades. La Dirección General de Escuelas ha entendido esto, por lo cual podemos demostrar la carrera de Guía de Montaña, o la formación de Guardavidas, y esta Náutica Andina, que incluso las provincias que tienen mucha más agua que nosotros no han tenido la iniciativa de llevarlo a cabo. Por lo tanto, nos enorgullece esta formación para el desarrollo productivo y económico de Mendoza. Todas estas intenciones no serían posibles si no tuviéramos un gobierno preocupado por la mejora, la calificación y la cualificación de las personas que van a trabajar con los mendocinos y con personas de todo el mundo”, afirmó Castillo.