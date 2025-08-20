El reclamo de los jubilados llegó al Congreso

Paso Cristo Redentor Cerrado

El Partido de los Jubilados celebró que la lucha iniciada por adultos mayores y sus familias haya logrado trascender fronteras partidarias y movilizar a otras fuerzas políticas a acompañar este reclamo histórico.

20/08/2025

partido de los jubilados 3La situación generada por el incumplimiento del PAMI en la entrega de medicamentos gratuitos —a pesar de una orden judicial firme— no solo afecta a miles de jubilados, sino que constituye un atentado directo contra la dignidad de todos los mendocinos y argentinos.

Nuestro esfuerzo por visibilizar este atropello encontró eco en distintos sectores de la vida política, social y sindical, lo que demuestra que la defensa de los derechos de los jubilados no admite banderías políticas.

partido de los jubilados 2Desde el Partido de los Jubilados exigimos que los legisladores nacionales estén a la altura de las circunstancias, y asuman el compromiso de garantizar que nunca más se vulneren los derechos básicos de quienes trabajaron toda su vida para construir esta provincia y este país.

La defensa de los jubilados es la defensa de todos.

