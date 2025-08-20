El reclamo de los jubilados llegó al Congreso

Caso Adriana: "La vida de los jubilados no puede esperar"
Por el caso de una enferma oncológica de 67 años, desde el Partido de los Jubilados exigen que PAMI entregue medicación y restablezca las prestaciones gratuitas.
El Partido de los Jubilados celebró que la lucha iniciada por adultos mayores y sus familias haya logrado trascender fronteras partidarias y movilizar a otras fuerzas políticas a acompañar este reclamo histórico.
La situación generada por el incumplimiento del PAMI en la entrega de medicamentos gratuitos —a pesar de una orden judicial firme— no solo afecta a miles de jubilados, sino que constituye un atentado directo contra la dignidad de todos los mendocinos y argentinos.
Nuestro esfuerzo por visibilizar este atropello encontró eco en distintos sectores de la vida política, social y sindical, lo que demuestra que la defensa de los derechos de los jubilados no admite banderías políticas.
Desde el Partido de los Jubilados exigimos que los legisladores nacionales estén a la altura de las circunstancias, y asuman el compromiso de garantizar que nunca más se vulneren los derechos básicos de quienes trabajaron toda su vida para construir esta provincia y este país.
La defensa de los jubilados es la defensa de todos.
