La intendenta de la localidad sanluiseña de Las Chacras Sandra Altamirano renovó el convenio “Construyendo con Tu Pueblo” con el Gobierno de San Luis.
La localidad de Las Chacras, en el departamento Libertador General San Martín, avanza con dos proyectos clave: la construcción de un Salón de Usos Múltiples (SUM) y la creación de nuevas bicisendas que complementen el Plan TuBi. La intendenta Sandra Altamirano firmó este martes la renovación del acuerdo “Construyendo con Tu Pueblo” junto al ministro de Gobierno provincial, Gonzalo Amondarain, en un acto que reunió a diez jefes comunales del interior.
La inversión, que supera los $44 millones, provendrá del fondo común con la Provincia y permitirá concretar obras de infraestructura social y recreativa.
“Estamos contentos de volver a firmar este convenio porque muestra el compromiso y el esfuerzo, tanto nuestro como del Gobierno, por generar más obras públicas”, señaló Altamirano, quien destacó el impacto laboral que generan estos proyectos en la comunidad. “Somos una localidad rural, muy alejada de los centros, entonces generar oportunidades de trabajo siempre es muy valioso”.
Las bicisendas unirán el casco urbano con el balneario local, creando un circuito recreativo que, además de mejorar la conectividad, fomentará el turismo en bicicleta.
En paralelo, la intendenta subrayó la necesidad de un espacio común para eventos sociales, culturales y recreativos:
“El SUM es un servicio muy necesario, está faltando ese lugar que reúna a todo el pueblo”.
Las Chacras, fundada el 24 de junio de 1856, se ubica sobre la Ruta Provincial 41, a pocos kilómetros de San Martín. Rodeada de paisajes serranos, ríos y arroyos, la localidad combina naturaleza pura con balnearios que atraen visitantes en busca de recreación y tranquilidad.
