El Verdinegro más puntero que nunca derrotó a Maipú

Maipú volvió a repetir errores y se vino desde San Juan con las manos vacías ante el líder de su grupo, un gol en contra y expulsión, tarde inolvidable de Ostachuk que ya vio la roja en tres ocasiones en este campeonato.

El Verdinegro sin esforzarse demasiado supo controlar el partido con rienda corta y más aún estando en ventaja y jugando con un hombre más.

Aun así en el segundo período Maipú pudo llegar a la igualdad, en una Borgogno el arquero de San Martin lo impidió y en la otra un remate de Rasic dio en el travesaño.

Pudo o no ser penal para Maipú (no hay VAR en la Primera Nacional) para el árbitro Gariano no lo fue, cobró la falta fuera del área que no trajo consecuencia.

Deportivo Maipú se ubica en el 11mo puesto con 30 puntos, solo 2 abajo de Ferro Carril Oeste el útimo clasificado hasta ahora, en tanto San Martin de San Juan continúa como el gallardo puntero de su zona.

Maipú en la próxima fecha visitará a Deportivo Madryn en tierras patagónicas y por el momento está fuera de la zona de clasificación.

Síntesis:

San Martín de San Juan: 1

Matías Borgogno; Alejandro Molina, Rodrigo Caseres, Agustín Sienra, Dante Álvarez; Santiago López García, Nicolás Pelaitay, Sántiago González, Enzo Avaro; Federico González y Maxi Casa. DT: Raúl Antuña./ Cambios: Gino Ollguín x Casa, Nazareno Funes x F. González, Maximiliano Gutierrez x Avaro, Tomás Escallante x S. González, José Luis Gomez x Gutierrez.

Deportivo Maipú: 0

Sebastián Sosa; Santiago Moyano, Patricio Ostachuk, Misael Tarón, Emiliano Ozuna; Nicolás Del Priore, Fausto Montero, Juan Cruz Arno; Misael Sosa, Matías Viguet y Ezequiel Almirón. DT: Juan Manuel Sara./ Cambios: Santiago Paulini x Arno, Luciano Paredes x Moyano, Maximiliano Solari x Almirón, Gonzalo Gómez x Viguet, Federico Rasic x Montero.

Goles: PT: 18: Ostachuk e/c (SM)

Árbitro: Andrés Gariano./ Expulsado Ostachuk

Estadio: Hilario Sánchez.

Fotos: .